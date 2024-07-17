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Пихаленок рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в Динамо

17 июля 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Пихаленок рассказал о методе тренировок Шовковского в Динамо
Александр Пихаленок против Николая Шапаренко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Футболист сборной Украины Александр Пихаленок этим летом перешел в киевское "Динамо". Полузащитник уже готовится к новому сезону в составе столичной команды. 

Пихаленок рассказал о первых впечатлениях от работы под руководством Шовковского в интервью официальному сайту "Динамо". 

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Новичок "бело-синих" Александр Пихаленок рассказал, как столичная команда готовится к матчу с сербским "Партизаном". При этом 27-летний полузащитник признался, что у футболистов уже успела накопиться усталость за последние недели. 

Как "Динамо" тренируется под руководством Шовковского

Впереди у "бело-синих" еще два товарищеских поединка, после чего команда сыграет с "Партизаном". Александр Пихаленок, который подписал контракт с "Динамо" этим летом, поделился впечатлениями от первых недель в клубе.

Александр Пихаленок и Александр Шовковский
Александр Пихаленок и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист сборной Украины отметил высокую интенсивность тренировок. Пихаленку понравился новый коллектив, его хорошо приняли в "Динамо". Александр надеется быстро вписаться в игру команды.

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Постепенно нахожу взаимопонимание со своими партнерами, чтобы еще лучше их чувствовать на поле. Сегодня мы работали над тактикой, чтобы завтра и послезавтра в контрольных матчах мы это отработали уже в игре", — рассказал Пихаленок. 

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