Піхальонок розповів про метод тренувань Шовковського до Динамо

Олександр Піхальонок проти Миколи Шапаренка на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст збірної України Олександр Піхальонок цього літа перейшов до київського "Динамо". Півзахисник уже готується до нового сезону у складі столичної команди.

Піхальонок розповів про перші враження від роботи під керівництвом Шовковського в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Читайте також:

Новачок "біло-синіх" Олександр Піхальонок розповів, як столична команда готується до матчу з сербським "Партизаном". При цьому 27-річний півзахисник зізнався, що у футболістів уже встигла накопичитися втома за останні тижні.

Як "Динамо" тренується під керівництвом Шовковського

Попереду "біло-сині" мають ще два товариські поєдинки, після чого команда зіграє з "Партизаном". Олександр Піхальонок, який підписав контракт із "Динамо" цього літа, поділився враженнями від перших тижнів у клубі.

Олександр Піхальонок та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст збірної України відзначив високу інтенсивність тренувань. Піхальонку сподобався новий колектив, його добре прийняли до "Динамо". Олександр сподівається швидко вписатись у гру команди.

Олександр Піхальонок працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

"Поступово знаходжу порозуміння зі своїми партнерами, щоб ще краще їх відчувати на полі. Сьогодні ми працювали над тактикою, щоб завтра та післязавтра у контрольних матчах ми це відпрацювали вже у грі", — розповів Піхальонок.

Нагадаємо, Миколенко гратиме в Італії — "Евертон" провів переговори з відомим клубом.

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

Шапаренку прогнозують участь в іншому чемпіонаті.

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.