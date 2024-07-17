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Піхальонок розповів, з чим йому довелося зіткнутися в Динамо

17 липня 2024 14:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Піхальонок розповів про метод тренувань Шовковського до Динамо
Олександр Піхальонок проти Миколи Шапаренка на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболіст збірної України Олександр Піхальонок цього літа перейшов до київського "Динамо". Півзахисник уже готується до нового сезону у складі столичної команди.

Піхальонок розповів про перші враження від роботи під керівництвом Шовковського в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

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Новачок "біло-синіх" Олександр Піхальонок розповів, як столична команда готується до матчу з сербським "Партизаном". При цьому 27-річний півзахисник зізнався, що у футболістів уже встигла накопичитися втома за останні тижні.

Як "Динамо" тренується під керівництвом Шовковського

Попереду "біло-сині" мають ще два товариські поєдинки, після чого команда зіграє з "Партизаном". Олександр Піхальонок, який підписав контракт із "Динамо" цього літа, поділився враженнями від перших тижнів у клубі.

Олександр Пихаленок та Олександр Шовковський
Олександр Піхальонок та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст збірної України відзначив високу інтенсивність тренувань. Піхальонку сподобався новий колектив, його добре прийняли до "Динамо". Олександр сподівається швидко вписатись у гру команди.

Олександр Пихаленок
Олександр Піхальонок працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

"Поступово знаходжу порозуміння зі своїми партнерами, щоб ще краще їх відчувати на полі. Сьогодні ми працювали над тактикою, щоб завтра та післязавтра у контрольних матчах ми це відпрацювали вже у грі", — розповів Піхальонок.

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спорт футбол Динамо УПЛ Олександр Піхальонок

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