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Динамо дважды забило одной из лучших команд Германии — видео

18 июля 2024 22:00
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо проиграло Униону в товарищеском матче перед Лигой чемпионов
Владислав Ванат (слева) забил в ворота "Униона". Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продолжает готовиться к матчам квалификации Лиги чемпионов с сербским "Партизаном". Подготовка команды проходит в Австрии.

Команда встретилась с берлинским "Унионом", сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Динамо" — "Унион"

Немецкий клуб, который был одним из сильнейших в Бундеслиге в позапрошлом сезоне, прошлый "футбольный год" завершил лишь 15-м. При этом состав у команды очень силен на фоне "Динамо".

Уже на 14-й минуте берлинцы открыли счет. Голлербах не забил пенальти, но был первым на добивании.

Через 20 минут Ванат восстановил паритет. После углового пробил Караваев, но мяч угодил в Попова и отскочил к Ванату. Владислав с нескольких метров расстрелял ворота.

В середине второго тайма Бедиа протиснул в штрафной "Динамо" Малыша и снова вывел "Унион" вперед.

На 83-й минуте Самба Диалло помог "Динамо" сравнять счет, завершив точным ударом скорую контратаку.

Казалось, что в матче будет ничья, но Себальос перед своими воротами подарил мяч сопернику и Сибачо забил победный для немцев мяч.

Отметим, что 23 июля "Динамо" сыграет против "Партизана" в Лиге чемпионов.

"Динамо" — "Унион" — 2:3

Голы: Ванат, 34, Диалло, 83 — Голлербах, 14, Бедиа, 68, Сибачо, 90+1.

"Динамо": Бущан (Нещерет, 70) — Вивчаренко, Попов, Малыш, Караваев (Себальос, 80) – Бражко, Кабаев (Диалло, 80), Пихаленок (Лонвейк, 70), Волошин (Ярмоленко, 46), Буяльский (Шапаренко, 70) — Ванат (Шепелев, 80).

Нереализованный пенальти: Голлербах, 14

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футбол Динамо Владислав Ванат Самба Диалло

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