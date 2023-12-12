Динамо готується забрати лідерів Дніпра-1 та Чорноморця

Тренерський штаб "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" має намір активно провести зимову трансферну кампанію. Почнуть її із трансферів двох футболістів із клубів-конкурентів.

За інформацією "Футбол 24", "Динамо" спробує підписати лідерів "Дніпра-1" та "Чорноморця".

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Кого заберуть у "Дніпра-1"

Як раніше підтверджували інші джерела, "Динамо" веде переговори із правим вінгером "Дніпра-1" Олексієм Гуцуляком.

Вихованець львівського футболу готовий узимку підписати з "Динамо" попередній контракт, щоб улітку перейти вільним агентом. Його чинний контракт із дніпрянами вичерпується у червні 2024-го року.

Проблема для "Динамо" може виникнути із зарплатою футболіста. Як стало відомо, Гуцуляк хоче заробляти 40-50 тисяч євро на місяць. У київському клубі він може стати одним із найбільш високооплачуваних футболістів, що може погано позначитися на атмосфері в колективі, де багато гравців погодилися скоротити зарплату перед початком цього сезону.

Футболіст Чорноморця Максим Брагару. Фото: Фото: instagram.com/bragarchik_45

З "Чорноморцем" все набагато простіше

В одеському клубі "Динамо" цікавий талановитий Максим Брагару, який успішно грає як на позиції правого вінгера, так і ліворуч у захисті.

Підписати Брагару можна набагато простіше, оскільки у президента "Динамо" Ігоря Суркіса склалися добрі стосунки з віцепрезидентом "Чорноморця" Володимиром Генінсоном. До того ж Брагару не проситиме таку велику зарплату як Гуцуляк.

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