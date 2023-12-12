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Динамо готовится забрать лидеров Днепра-1 и Черноморца

12 декабря 2023 18:38
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо готовится забрать лидеров Днепра-1 и Черноморца
Тренерский штаб "Динамо". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" намерено активно провести зимнюю трансферную кампанию. Начнут ее из трансферов двух футболистов из конкурирующих клубов.

По информации "Футбол 24", "Динамо" попытается подписать лидеров "Днепра-1" и "Черноморца".

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Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк в матче с "Александрией". Фото: "Днепр-1"

Кого заберут у "Днепра-1"

Как ранее подтверждали другие источники, "Динамо" ведет переговоры с правым вингером "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком.

Воспитанник львовского футбола готов зимой подписать с "Динамо" предварительный контракт, чтобы летом перейти свободным агентом. Его действующий контракт с днепрянами истевает в июне 2024-года.

Проблема для "Динамо" может возникнуть с зарплатой футболиста. Как стало известно, Гуцуляк хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц. В киевском клубе он может стать одним из самым высокооплачиваемых футболистов, что может плохо сказаться на атмосфере в коллективе, где многие игроки согласились сократить зарплату перед началом нынешнего сезона.

Максим Брагару
Футболист "Черноморца" Максим Брагару. Фото: Фото: instagram.com/bragarchik_45

С "Черноморцем" все намного проще

В одесском клубе "Динамо" интересен талантливый Максим Брагару, который успешно играет как на позиции правого вингера, так и слева в защите.

Подписать Брагару можно намного проще, поскольку у президента "Динамо" Игоря Суркиса сложились хорошие отношения с вице-президентом "Черноморца" Владимиром Генинсоном. К тому же, Брагару не будет просить такую большую зарплату как Гуцуляк.

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