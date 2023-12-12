Динамо готовится забрать лидеров Днепра-1 и Черноморца

Тренерский штаб "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" намерено активно провести зимнюю трансферную кампанию. Начнут ее из трансферов двух футболистов из конкурирующих клубов.

По информации "Футбол 24", "Динамо" попытается подписать лидеров "Днепра-1" и "Черноморца".

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Кого заберут у "Днепра-1"

Как ранее подтверждали другие источники, "Динамо" ведет переговоры с правым вингером "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком.

Воспитанник львовского футбола готов зимой подписать с "Динамо" предварительный контракт, чтобы летом перейти свободным агентом. Его действующий контракт с днепрянами истевает в июне 2024-года.

Проблема для "Динамо" может возникнуть с зарплатой футболиста. Как стало известно, Гуцуляк хочет зарабатывать 40-50 тысяч евро в месяц. В киевском клубе он может стать одним из самым высокооплачиваемых футболистов, что может плохо сказаться на атмосфере в коллективе, где многие игроки согласились сократить зарплату перед началом нынешнего сезона.

Футболист "Черноморца" Максим Брагару. Фото: Фото: instagram.com/bragarchik_45

С "Черноморцем" все намного проще

В одесском клубе "Динамо" интересен талантливый Максим Брагару, который успешно играет как на позиции правого вингера, так и слева в защите.

Подписать Брагару можно намного проще, поскольку у президента "Динамо" Игоря Суркиса сложились хорошие отношения с вице-президентом "Черноморца" Владимиром Генинсоном. К тому же, Брагару не будет просить такую большую зарплату как Гуцуляк.

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