"Динамо" ідеально підійде звільнений із "Шахтаря" тренер, — Вацко

Патрік Ван Леувен. Фото: "Шахтар"

Звільнений у жовтні головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік Ван Леувен за своєю стилістикою не підходив гірникам. Але він був би ідеальним для київського "Динамо".

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив відомий журналіст Віктор Вацко.

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Зазначимо, що "Динамо" в останніх трьох матчах зазнало дві поразки та один матч зіграло внічию, але в клубі досі довіряють головному тренеру Мірчі Луческу, який провалив минулий сезон та початок цього.

Леувен замість Луческу буде хорошим варіантом

За словами Вацка, на користь Леувена говорить його період роботи у "Зорі", за час якого він швидко створив команду, яка показувала гарний футбол та мала чудові відносини у колективі.

"Вважаю, що цьому "Динамо" Ван Леувен підійшов би як тренер. Не бачу причин, чому ні. Якщо відштовхуватись від стилю гри Ван Леувена, то "Динамо" має під нього добрих гравців. Стиль "Шахтаря" – це більше роботи з м'ячем, більше підготовчих передач. Вони не були готові до вертикалізації ван Леувена. Його футбол втрачав найкращі якості атакуючих півзахисників "Шахтаря" і те, до чого звикли центральні захисники під час розвитку атак", — сказав Вацко.

Фахівець нагадав, що минулого сезону він із "Зорею" обійшов "Динамо", маючи в команді лідерів, які раніше не підійшли киянам.

"Під 4-3-3 Ван Леувена зі швидкими флангами та швидкою групою атаки у нинішньому "Динамо" можна підібрати цікаву команду", — зазначив журналіст.

Також Вацко додав, що для мотивації Леувена може зіграти "кейс Луческу", якому теж відмовили у "Шахтарі". Тоді мотивований Мірча виграв з командою чемпіонат України.

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