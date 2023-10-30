"Динамо" идеально подойдет уволенный из "Шахтера" тренер, — Вацко

Патрик Ван Леувен. Фото: "Шахтер"

Уволенный в октябре главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик Ван Леувен по своей стилистике не подходил горнякам. Но он был бы идеальным для киевского "Динамо".

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил известный журналист Виктор Вацко.

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Отметим, что "Динамо" в последних трех матчах потерпело два поражения и один матч сыграло вничью, но в клубе до сих пор доверяют главному тренеру Мирче Луческу, провалившему прошлый сезон и начало текущего.

Леувен вместо Луческу будет хорошим вариантом

По словам Вацко, в пользу Леувена говорит его период работы в "Заре", за время которого он быстро создал команду, показывавшую хороший футбол и имевшую отличные отношения в коллективе.

"Считаю, что этому "Динамо" Ван Леувен подошел бы как тренер. Не вижу причин, почему нет. Если отталкиваться от стиля игры ван Леувена, то у "Динамо" есть под него хорошие игроки. Стиль "Шахтера" — это больше работы с мячом, больше подготовительных передач. Они не были готовы к вертикализации Ван Леувена. Его футбол терял лучшие качества атакующих полузащитников "Шахтера" и то, к чему привыкли центральные защитники во время развития атак", — сказал Вацко.

Специалист напомнил, что в прошлом сезоне он с "Зарей" обошел "Динамо", имея в команде лидеров, ранее не подошедших киевлянам.

"Под 4-3-3 Ван Леувена с быстрыми флангами и быстрой группой атаки в нынешнем "Динамо" можно подобрать интересную команду", — отметил журналист.

Также Вацко добавил, что для мотивации Леувена может сыграть "кейс Луческу", которому тоже было отказано в "Шахтере". Тогда мотивированный Мирча выиграл с командой чемпионат Украины.

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