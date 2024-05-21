Динамо хоче повернути одного зі своїх колишніх зіркових футболістів

Вітіньо (у центрі), Де Пена та Шапаренко. Фото: instagram.com/legioners_upl/

Київське "Динамо" вже планує літню трансферну кампанію. Одним із новачків столичної команди може стати футболіст, який уже виступав у складі "біло-синіх".

Бразилець Вітіньо готується повернутися до України, повідомляє Telegram-канал "Бий-Біжи".

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"Динамо" ще у 2021 році голу заплатило клубу "Атлетіко Паранаенсе" 6 млн євро. Бразильський півзахисник підписав з українським клубом контракт терміном на п'ять років. Киянам досі належать права на гравця.

Вітіньо у складі київської команди. Фото: УНІАН

Вітіньо повертається до "Динамо"

Згідно з інформацією джерела, головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський розглядає 25-річного бразильця як посилення складу команди перед наступним сезоном. Не виключено, що найближчими тижнями Вітіньо приїде до "Динамо".

Після початку повномасштабного вторгнення росіян до України Вітіньо попросив київський клуб відпустити його в оренду з метою безпеки. Він виступав спочатку за "Атлетіко Паранаенсе", а потім у складі команди "Ред Булл Брагантіно".

У складі "Динамо" Вітіньо зіграв лише вісім матчів, у яких забив три голи.

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