Динамо хочет вернуть одного из своих бывших звездных футболистов

Витиньо (в центре), Де Пена и Шапаренко. Фото: instagram.com/legioners_upl/

Киевское "Динамо" уже планирует летнюю трансферную кампанию. Одним из новичков столичной команды может стать футболист, который уже выступал в составе "бело-синих".

Бразилец Витиньо готовится вернуться в Украину, сообщает Telegram-канал "Бей-Беги".

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Витиньо в составе киевской команды. Фото: УНИАН

Витиньо возвращается в "Динамо"

Согласно информации источника, главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский рассматривает 25-летнего бразильца в качестве усиления состава команды перед следующим сезоном. Не исключено, что в ближайшие недели Витиньо приедет в "Динамо".

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Витиньо попросил киевский клуб отпустить его в аренду в целях безопасности. Он выступал сначала за "Атлетико Паранаэнсе", а затем в составе команды "Ред Булл Брагантино".

В составе "Динамо" Витиньо сыграл всего восемь матчей, в которых забил три гола.

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