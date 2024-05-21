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Динамо хочет вернуть одного из своих бывших звездных футболистов

21 мая 2024 13:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо хочет вернуть одного из своих бывших звездных футболистов
Витиньо (в центре), Де Пена и Шапаренко. Фото: instagram.com/legioners_upl/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" уже планирует летнюю трансферную кампанию. Одним из новичков столичной команды может стать футболист, который уже выступал в составе "бело-синих".

Бразилец Витиньо готовится вернуться в Украину, сообщает Telegram-канал "Бей-Беги". 

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"Динамо" еще в 2021 голу заплатило клубу "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Бразильский полузащитник подписал с украинским клубом контракт сроком на пять лет. Киевлянам до сих пор принадлежат права на игрока. 

Витиньо
Витиньо в составе киевской команды. Фото: УНИАН

Витиньо возвращается в "Динамо" 

Согласно информации источника, главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский рассматривает 25-летнего бразильца в качестве усиления состава команды перед следующим сезоном. Не исключено, что в ближайшие недели Витиньо приедет в "Динамо". 

После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Витиньо попросил киевский клуб отпустить его в аренду в целях безопасности. Он выступал сначала за "Атлетико Паранаэнсе", а затем в составе команды "Ред Булл Брагантино". 

В составе "Динамо" Витиньо сыграл всего восемь матчей, в которых забил три гола. 

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