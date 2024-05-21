Динамо хочет вернуть одного из своих бывших звездных футболистов
Киевское "Динамо" уже планирует летнюю трансферную кампанию. Одним из новичков столичной команды может стать футболист, который уже выступал в составе "бело-синих".
Бразилец Витиньо готовится вернуться в Украину, сообщает Telegram-канал "Бей-Беги".
"Динамо" еще в 2021 голу заплатило клубу "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Бразильский полузащитник подписал с украинским клубом контракт сроком на пять лет. Киевлянам до сих пор принадлежат права на игрока.
Витиньо возвращается в "Динамо"
Согласно информации источника, главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский рассматривает 25-летнего бразильца в качестве усиления состава команды перед следующим сезоном. Не исключено, что в ближайшие недели Витиньо приедет в "Динамо".
После начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Витиньо попросил киевский клуб отпустить его в аренду в целях безопасности. Он выступал сначала за "Атлетико Паранаэнсе", а затем в составе команды "Ред Булл Брагантино".
В составе "Динамо" Витиньо сыграл всего восемь матчей, в которых забил три гола.
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