Динамо — ЛНЗ — пряма відеотрансляція матчу, стартові склади

Гравці київського "Динамо" Фото: "Динамо"

У рамках 23-го туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" приймає вдома черкаський ЛНЗ. Це протистояння одного із лідерів УПЛ проти середняка.

Пряма відео трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub.

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Стартові склади на матч "Динамо" — ЛНЗ

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андріївський — Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Волошин, Караваєв, Супряга, Буяльський, Діалло, Міхавко, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковальов, Муравський, Саліху, Стасюк — Бойко, Рибалко, Яшарі — Молло, Наумець.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Г. Пасіч, Тілль, Тарасенко, Тищенко, Хобленко, Ейнел.

Команди за всю свою історію провели лише один матч, який відбувся у першому колі цього сезону УПЛ. У вересні 2023 року "Динамо" Мірчі Луческу обіграло ЛНЗ Олександра Ковпака з рахунком 4:2.

З моменту першого матчу команд змінилися наставники. Киян тренує Олександр Шовковський, з яким у клубу дев'ять перемог та одна нічия в десяти матчах.

ЛНЗ зараз тренує білоруський фахівець Олег Дулуб, з яким клуб чергує перемоги, нічиї та поразки. Команда зараз на 10-му місці в УПЛ.

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