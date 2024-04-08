Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо — ЛНЗ — пряма відеотрансляція матчу, стартові склади arrow

Динамо — ЛНЗ — пряма відеотрансляція матчу, стартові склади

8 квітня 2024 15:30
оновлено: 15:40
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Динамо — ЛНЗ — пряма відеотрансляція матчу, стартові склади
Гравці київського "Динамо" Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках 23-го туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" приймає вдома черкаський ЛНЗ. Це протистояння одного із лідерів УПЛ проти середняка.

Пряма відео трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub.

Читайте також:

Стартові склади на матч "Динамо" — ЛНЗ

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андріївський — Ярмоленко, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Волошин, Караваєв, Супряга, Буяльський, Діалло, Міхавко, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Пономаренко.

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковальов, Муравський, Саліху, Стасюк — Бойко, Рибалко, Яшарі — Молло, Наумець.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олійник, Г. Пасіч, Тілль, Тарасенко, Тищенко, Хобленко, Ейнел.

Команди за всю свою історію провели лише один матч, який відбувся у першому колі цього сезону УПЛ. У вересні 2023 року "Динамо" Мірчі Луческу обіграло ЛНЗ Олександра Ковпака з рахунком 4:2.

З моменту першого матчу команд змінилися наставники. Киян тренує Олександр Шовковський, з яким у клубу дев'ять перемог та одна нічия в десяти матчах.

ЛНЗ зараз тренує білоруський фахівець Олег Дулуб, з яким клуб чергує перемоги, нічиї та поразки. Команда зараз на 10-му місці в УПЛ.

Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.

За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.

Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.

футбол
Динамо
УПЛ
ЛНЗ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку