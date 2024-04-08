Динамо — ЛНЗ — прямая видеотрансляция матча, стартовые составы
В рамках 23-тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" принимает дома черкасский ЛНЗ. Это противостояние одного из лидеров УПЛ против середняка.
Прямая видео трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub.
Стартовые составы на матч "Динамо" — ЛНЗ
"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко — Бражко, Андриевский — Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев — Ванат.
Запасные: Бущан, Волошин, Караваев, Супряга, Буяльский, Диалло, Михавко, Сирота, Беловар, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.
ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк — Бойко, Рыбалко, Яшари — Молло, Наумец.
Запасные: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олейник, Г. Пасич, Тилль, Тарасенко, Тищенко, Хобленко, Эйнел.
Команды за всю свою историю провели лишь один матч, который состоялся в первом круге текущего сезона УПЛ. В сентябре 2023 года "Динамо" Мирчи Луческу обыграло ЛНЗ Александра Ковпака со счетом 4:2.
С момента первого матча у команд сменились наставники. Киевлян тренирует Александр Шовковский, с которым у клуба девять побед и одна ничья в десяти матчах.
ЛНЗ сейчас тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, с которым клуб чередует победы, ничьи и поражения. Команда сейчас на 10-м месте в УПЛ.
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