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Динамо — ЛНЗ — прямая видеотрансляция матча, стартовые составы

8 апреля 2024 15:30
обновлено: 15:40
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Агабекян Карен
редактор
Динамо — ЛНЗ — прямая видеотрансляция матча, стартовые составы
Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 23-тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" принимает дома черкасский ЛНЗ. Это противостояние одного из лидеров УПЛ против середняка.

Прямая видео трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub.

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Стартовые составы на матч "Динамо" — ЛНЗ

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко — Бражко, Андриевский — Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев — Ванат.

Запасные: Бущан, Волошин, Караваев, Супряга, Буяльский, Диалло, Михавко, Сирота, Беловар, Дубинчак, Бенито, Пономаренко.

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк — Бойко, Рыбалко, Яшари — Молло, Наумец.

Запасные: Пеньков, Самойленко, Насонов, Олейник, Г. Пасич, Тилль, Тарасенко, Тищенко, Хобленко, Эйнел.

Команды за всю свою историю провели лишь один матч, который состоялся в первом круге текущего сезона УПЛ. В сентябре 2023 года "Динамо" Мирчи Луческу обыграло ЛНЗ Александра Ковпака со счетом 4:2.

С момента первого матча у команд сменились наставники. Киевлян тренирует Александр Шовковский, с которым у клуба девять побед и одна ничья в десяти матчах.

ЛНЗ сейчас тренирует белорусский специалист Олег Дулуб, с которым клуб чередует победы, ничьи и поражения. Команда сейчас на 10-м месте в УПЛ.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

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