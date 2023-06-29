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"Динамо" може залишитися без легіонерів: відома причина

29 червня 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" може залишитися без легіонерів: відома причина
Джастін Лонвейк під час інтерв'ю. Скриншот з YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу кілька футболістів можуть піти з "Динамо" посеред підготовки до нового сезону. Йдеться про як мінімум двох легіонерів київського клубу.

Мова про хавбеків Джастіна Лонвейка та Решата Рамадані, повідомляє "ТаТоТаке".

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Рамадані та Лонвейк не поїхали з делегацією "Динамо" на передсезонні збори команди до Австрії. Вони виїхали з клубу кілька тижнів тому "за сімейними обставинами". Реальна причина полягала у бомбардуваннях української столиці, які налякали футболістів.

Майбутнє легіонерів "Динамо"

Керівництво київського клубу у березні 2023 року заплатило за Рамадані 250 тисяч євро. Лонвейк перейшов до "Динамо" восени 2022 року за один мільйон євро.

Контракт 19-річного македонця Рамадані діє до літа 2026 року. Нідерландець Лонвейк мав залишитися у київському клубі до літа 2027 року. На відміну від Решата, 23-річний Джастін зумів стати гравцем ротації "Динамо". На його рахунку один гол у 18 поєдинках.

Вирішують Рамадані
Вирішать Рамадані на базі "Динамо". Скриншот з YouTube

Керівництво "Динамо" розглядає варіант оренди для обох іноземців через їхню психологічну неготовність грати в Україні. Столичний клуб хоче отримати за футболістів грошову компенсацію.

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