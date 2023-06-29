"Динамо" може залишитися без легіонерів: відома причина

Джастін Лонвейк під час інтерв'ю. Скриншот з YouTube

Одразу кілька футболістів можуть піти з "Динамо" посеред підготовки до нового сезону. Йдеться про як мінімум двох легіонерів київського клубу.

Мова про хавбеків Джастіна Лонвейка та Решата Рамадані, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Рамадані та Лонвейк не поїхали з делегацією "Динамо" на передсезонні збори команди до Австрії. Вони виїхали з клубу кілька тижнів тому "за сімейними обставинами". Реальна причина полягала у бомбардуваннях української столиці, які налякали футболістів.

Майбутнє легіонерів "Динамо"

Керівництво київського клубу у березні 2023 року заплатило за Рамадані 250 тисяч євро. Лонвейк перейшов до "Динамо" восени 2022 року за один мільйон євро.

Контракт 19-річного македонця Рамадані діє до літа 2026 року. Нідерландець Лонвейк мав залишитися у київському клубі до літа 2027 року. На відміну від Решата, 23-річний Джастін зумів стати гравцем ротації "Динамо". На його рахунку один гол у 18 поєдинках.

Вирішать Рамадані на базі "Динамо". Скриншот з YouTube

Керівництво "Динамо" розглядає варіант оренди для обох іноземців через їхню психологічну неготовність грати в Україні. Столичний клуб хоче отримати за футболістів грошову компенсацію.

Нагадаємо, Віктор Циганков став головною трансферною метою відомого клубу.

Дружина Роналду показала зворушливе спілкування Кріштіану з дітьми.

Мудрику буде не нудно: "Челсі" запросить ще одного українця із "Шахтаря".

Після виходу з "ПСЖ" Серхіо Рамос уже вибрав новий клуб.

Курйоз дня: Меддісон влаштував у соцмережах істерику через трансфер у "Тоттенгем".