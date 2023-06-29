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"Динамо" может остаться без легионеров: известна причина

29 июня 2023 14:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" может остаться без легионеров: известна причина
Джастин Лонвейк во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сразу несколько футболистов могут уйти из "Динамо" посреди подготовки к новому сезону. Речь идет о как минимум двух легионерах киевского клуба.

Речь идет о хавбеках Джастине Лонвейке и Решате Рамадани, сообщает "ТаТоТаке".

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Рамадани и Лонвейк не поехали с делегацией "Динамо" на предсезонные сборы команды в Австрию. Они уехали из клуба несколько недель назад "по семейным обстоятельствам". Реальная причина заключалась в бомбардировках украинской столицы, которые напугали футболистов. 

Будущее легионеров "Динамо" 

Руководство киевского клуба в марте 2023 года заплатило за Рамадани 250 тысяч евро. Лонвейк перешел в "Динамо" осенью 2022 года за один миллион евро. 

Контракт 19-летнего македонца Рамадани действует до лета 2026 года. Нидерландец Лонвейк должен был остаться в киевском клубе до лета 2027 года. В отличие от Решата, 23-летний Джастин сумел стать игроком ротации "Динамо". На его счету один гол в 18 поединках. 

Решат Рамадани
Решат Рамадани на базе "Динамо". Скриншот YouTube

Руководство "Динамо" рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине. Столичный клуб хочет получить за футболистов денежную компенсацию. 

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