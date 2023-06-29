"Динамо" может остаться без легионеров: известна причина
Сразу несколько футболистов могут уйти из "Динамо" посреди подготовки к новому сезону. Речь идет о как минимум двух легионерах киевского клуба.
Речь идет о хавбеках Джастине Лонвейке и Решате Рамадани, сообщает "ТаТоТаке".
Рамадани и Лонвейк не поехали с делегацией "Динамо" на предсезонные сборы команды в Австрию. Они уехали из клуба несколько недель назад "по семейным обстоятельствам". Реальная причина заключалась в бомбардировках украинской столицы, которые напугали футболистов.
Будущее легионеров "Динамо"
Руководство киевского клуба в марте 2023 года заплатило за Рамадани 250 тысяч евро. Лонвейк перешел в "Динамо" осенью 2022 года за один миллион евро.
Контракт 19-летнего македонца Рамадани действует до лета 2026 года. Нидерландец Лонвейк должен был остаться в киевском клубе до лета 2027 года. В отличие от Решата, 23-летний Джастин сумел стать игроком ротации "Динамо". На его счету один гол в 18 поединках.
Руководство "Динамо" рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине. Столичный клуб хочет получить за футболистов денежную компенсацию.
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