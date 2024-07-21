Динамо націлилося на колумбійського форварда Брайана Гіля Уртадо

Брайан Гіль Уртадо. Фото: cdtolima

Київське "Динамо" продовжує активну трансферну кампанію. Клуб хоче посилити конкуренцію на позиції центрального нападника.

За інформацією журналіста ESPN Хуліана Капера, кияни зробили пропозицію одному із колумбійських нападників.

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За інформацією джерела, київське "Динамо" цікавиться колумбійським форвардом "Депортеса" з Толіми Брайаном Гілем Уртадо.

Капер стверджує, що "Динамо", не названий бразильський клуб та російська "Волга" із Нижнього Новгорода начебто розпочали перемовини.

Стосовно деталей пропозиції "Динамо" наразі невідомо. При цьому джерело стверджує, що фаворитом у гонці є росіяни, які пропонують клубу купити лише 80% прав на гравця. Самому 23-річному футболісту "Волга" пропонує контракт до літа 2028 року.

Цього року Гіль 22 матчах за колумбійський клуб забив шість голів та віддав чотири асисти.

🚨🔜 F5: Deportes Tolima está cerca de cerrar la venta de Brayan Gil, como anticipamos esta semana. Transferirá el 80% de sus derechos y el jugador firmará contrato hasta junio de 2028.



Un equipo brasilero 🇧🇷 y Dynamo Kiev 🇺🇦 presentaron oferta en las últimas horas, pero… https://t.co/uif4MLcMLG pic.twitter.com/b7c5U0TLPN — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 21, 2024

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