Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо намагається відбити у росіян колумбійського форварда — зроблено пропозицію arrow

Динамо намагається відбити у росіян колумбійського форварда — зроблено пропозицію

21 липня 2024 21:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо націлилося на колумбійського форварда Брайана Гіля Уртадо
Брайан Гіль Уртадо. Фото: cdtolima
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" продовжує активну трансферну кампанію. Клуб хоче посилити конкуренцію на позиції центрального нападника.

За інформацією журналіста ESPN Хуліана Капера, кияни зробили пропозицію одному із колумбійських нападників.

Читайте також:

"Динамо" знайшло талановитого нападника

За інформацією джерела, київське "Динамо" цікавиться колумбійським форвардом "Депортеса" з Толіми Брайаном Гілем Уртадо.

Капер стверджує, що "Динамо", не названий бразильський клуб та російська "Волга" із Нижнього Новгорода начебто розпочали перемовини.

Стосовно деталей пропозиції "Динамо" наразі невідомо. При цьому джерело стверджує, що фаворитом у гонці є росіяни, які пропонують клубу купити лише 80% прав на гравця. Самому 23-річному футболісту "Волга" пропонує контракт до літа 2028 року.

Цього року Гіль 22 матчах за колумбійський клуб забив шість голів та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

футбол Колумбія Динамо Футбол трансфери

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ