Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Динамо пытается отбить у россиян колумбийского форварда — сделано предложение arrow

Динамо пытается отбить у россиян колумбийского форварда — сделано предложение

21 июля 2024 21:58
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо нацелилось на колумбийского форварда Брайана Гиля Уртадо
Брайан Гиль Уртадо. Фото: cdtolima
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продолжает активную трансферную кампанию. Клуб хочет усилить конкуренцию на позиции центрального нападающего.

По информации журналиста ESPN Хулиана Капера, киевляне сделали предложение одному из колумбийских нападающих.

Читайте также:

"Динамо" нашло талантливого нападающего

По информации источника, киевское "Динамо" интересуется колумбийским форвардом "Депортеса" с Толимы Брайаном Гилем Уртадо.

Капер утверждает, что "Динамо", не названый бразильский клуб и российская "Волга" из Нижнего Новгорода вроде бы начали переговоры.

По поводу деталей предложения "Динамо" пока неизвестно. При этом источник утверждает, что фаворитом в гонке являются россияне, предлагающие клубу купить всего 80% прав на игрока. Самому 23-летнему футболисту "Волга" предлагает контракт до лета 2028 года.

В этом году Гиль в 22 матчах за колумбийский клуб забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

футбол Колумбия Динамо Футбол трансферы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ