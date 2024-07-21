Динамо нацелилось на колумбийского форварда Брайана Гиля Уртадо

Брайан Гиль Уртадо. Фото: cdtolima

Киевское "Динамо" продолжает активную трансферную кампанию. Клуб хочет усилить конкуренцию на позиции центрального нападающего.

По информации журналиста ESPN Хулиана Капера, киевляне сделали предложение одному из колумбийских нападающих.

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По информации источника, киевское "Динамо" интересуется колумбийским форвардом "Депортеса" с Толимы Брайаном Гилем Уртадо.

Капер утверждает, что "Динамо", не названый бразильский клуб и российская "Волга" из Нижнего Новгорода вроде бы начали переговоры.

По поводу деталей предложения "Динамо" пока неизвестно. При этом источник утверждает, что фаворитом в гонке являются россияне, предлагающие клубу купить всего 80% прав на игрока. Самому 23-летнему футболисту "Волга" предлагает контракт до лета 2028 года.

В этом году Гиль в 22 матчах за колумбийский клуб забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

🚨🔜 F5: Deportes Tolima està a punt de tancar la venda de Brayan Gil, como anticipamos esta semana. Transferirá el 80% de sus derechos y el jugador firmará contrato hasta junio de 2028.



Un equipo brasilero 🇧🇷 y Dynamo Kiev 🇺🇦 presentaren oferta en las últimas horas, pero… https://t.co/uif4MLcMLG pic.twitter.com/b7c5U0TLPN — Julián Capera (@JulianCaperaB) Июль 21, 2024

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