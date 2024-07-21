Динамо нацелилось на колумбийского форварда Брайана Гиля Уртадо

Динамо пытается отбить у россиян колумбийского форварда — сделано предложение
Киевское "Динамо" продолжает активную трансферную кампанию. Клуб хочет усилить конкуренцию на позиции центрального нападающего.
По информации журналиста ESPN Хулиана Капера, киевляне сделали предложение одному из колумбийских нападающих.
"Динамо" нашло талантливого нападающего
По информации источника, киевское "Динамо" интересуется колумбийским форвардом "Депортеса" с Толимы Брайаном Гилем Уртадо.
Капер утверждает, что "Динамо", не названый бразильский клуб и российская "Волга" из Нижнего Новгорода вроде бы начали переговоры.
По поводу деталей предложения "Динамо" пока неизвестно. При этом источник утверждает, что фаворитом в гонке являются россияне, предлагающие клубу купить всего 80% прав на игрока. Самому 23-летнему футболисту "Волга" предлагает контракт до лета 2028 года.
В этом году Гиль в 22 матчах за колумбийский клуб забил шесть голов и отдал четыре ассиста.
🚨🔜 F5: Deportes Tolima està a punt de tancar la venda de Brayan Gil, como anticipamos esta semana. Transferirá el 80% de sus derechos y el jugador firmará contrato hasta junio de 2028.— Julián Capera (@JulianCaperaB) Июль 21, 2024
Un equipo brasilero 🇧🇷 y Dynamo Kiev 🇺🇦 presentaren oferta en las últimas horas, pero… https://t.co/uif4MLcMLG pic.twitter.com/b7c5U0TLPN
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