Динамо Київ проти Партизана: українці відмовилися від потискання рук

Динамо не потиснуло руки сербському Партизану перед матчем Ліги чемпіонів — відео
У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" у польському Любліні приймає сербський "Партизан". Перед матчем команда відмовилася від усіх заходів із суперником.
Однак в УЄФА наполягли, що такий захід, як потискання рук, повинен бути виконаний, повідомив портал Новини.LIVE.
"Динамо" не потиснуло руки сербам
Перед матчем гравці "Динамо" вишикувалися для процедури вітання з "Партизаном", але більшість гравців киян зімітували потискання рук, щоб УЄФА не ввело санкції проти клубу.
Акція гравців "Динамо" пов'язана з тим, що у міжсезоння "Партизан" грав товариські матчі у Росії.
Раніше "Динамо" зустрічалося із сербським "Партизаном" чотири рази та здобуло перемоги у всіх матчах. Останні їхні зустрічі відбулися у 2017 році на груповому етапі Ліги Європи. З поточного складу київської команди тоді брали участь Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.
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