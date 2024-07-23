Динамо Київ проти Партизана: українці відмовилися від потискання рук

Матч "Динамо" — "Партизан". Фото: скриншот

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" у польському Любліні приймає сербський "Партизан". Перед матчем команда відмовилася від усіх заходів із суперником.

Однак в УЄФА наполягли, що такий захід, як потискання рук, повинен бути виконаний, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перед матчем гравці "Динамо" вишикувалися для процедури вітання з "Партизаном", але більшість гравців киян зімітували потискання рук, щоб УЄФА не ввело санкції проти клубу.

Акція гравців "Динамо" пов'язана з тим, що у міжсезоння "Партизан" грав товариські матчі у Росії.

Раніше "Динамо" зустрічалося із сербським "Партизаном" чотири рази та здобуло перемоги у всіх матчах. Останні їхні зустрічі відбулися у 2017 році на груповому етапі Ліги Європи. З поточного складу київської команди тоді брали участь Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.

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