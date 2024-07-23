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Динамо — Партизан — відео трансляція першого офіційного матчу киян в сезоні

23 липня 2024 21:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Відеотрансляція матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо — Партизан
Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" 23 липня зіграє матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти белградського "Партизану". Матч проходить у польському Любліні.

Відеотрансляцію матчу проведе офіційний канал "Динамо" на YouTube.

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"Динамо" раніше чотири рази грало з "Партизаном" та виграло всі матчі із загальним рахунком 12:3. Останні зустрічі команд відбулися у 2017-му році на груповому етапі Ліги Європи. Із нинішнього складу киян тоді зіграли Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський.

Стартові склади на матч:

"Динамо": Бущан — Караваєв, Дьячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андріївський, Супряга, Малий, Себальос, Біловар, Дубінчак, Пихаленок.

"Партизан": А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякіч, Антіч — Арріага, Ко, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасні: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекіч, Філіпович, Ібрагім, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський прокоментував скандал із "Партизаном" перед єврокубковим матчем. 

Мудрик, Трубін та Таловєров кардинально змінили імідж — фото. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

футбол Ліга чемпіонів Динамо єврокубки

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