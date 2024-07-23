Динамо Київ vs Партизан Белград: стартові склади на матч кваліфікації ЛЧ

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

У польському Любліні відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" приймає белградський "Партизан".

Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Стартові склади на матч "Динамо" — "Партизан"

У першому в сезоні офіційному матчі головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не довірився жодному новачкові. Вийшов склад, який грав весь минулий сезон. Єдина зміна стосується лівого флангу захисту, де зіграє Олександр Караваєв, адже Олександра Тимчика навіть немає у заявці.

"Динамо" не зможе розраховувати на травмованого Володимира Шепелєва.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Дьячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андріївський, Супряга, Малий, Себальос, Біловар, Дубінчак, Пихаленок.

"Партизан": А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякіч, Антіч — Арріага, Ко, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасні: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекіч, Філіпович, Ібрагім, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

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