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Динамо — Партизан — стартові склади на матч Ліги чемпіонів

23 липня 2024 20:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо Київ vs Партизан Белград: стартові склади на матч кваліфікації ЛЧ
Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У польському Любліні відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" приймає белградський "Партизан".

Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Шовковський
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Стартові склади на матч "Динамо" — "Партизан"

У першому в сезоні офіційному матчі головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський не довірився жодному новачкові. Вийшов склад, який грав весь минулий сезон. Єдина зміна стосується лівого флангу захисту, де зіграє Олександр Караваєв, адже Олександра Тимчика навіть немає у заявці.

"Динамо" не зможе розраховувати на травмованого Володимира Шепелєва.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Дьячук, Попов, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андріївський, Супряга, Малий, Себальос, Біловар, Дубінчак, Пихаленок.

"Партизан": А. Йованович — де Медіна, Маркович, Муякіч, Антіч — Арріага, Ко, Захід — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасні: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекіч, Філіпович, Ібрагім, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Шовковський прокоментував скандал із "Партизаном" перед єврокубковим матчем. 

Мудрик, Трубін та Таловєров кардинально змінили імідж — фото. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.

футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський

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