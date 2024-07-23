Динамо Киев vs Партизан Белград: стартовые составы на матч квалификации ЛЧ

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо" Киев

В польском Люблине состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" принимает белградский "Партизан".

Перед матчем команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Стартовые составы на матч "Динамо" — "Партизан"

В первом в сезоне официальном матче главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не доверился ни одному новичку. Вышел состав, игравший весь прошлый сезон. Единственное изменение касается левого фланга защиты, где сыграет Александр Караваев, ведь Александра Тымчика даже нет в заявке.

"Динамо" не сможет рассчитывать на травмированного Владимира Шепелева.

"Динамо": Бущан — Караваев, Дьячук, Попов, Вивчаренко — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок.

"Партизан": А. Йованович — де Медина, Маркович, Муякич, Антич — Арриага, Ко, Захид — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Филипович, Ибрагим, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем.

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.