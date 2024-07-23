Видеотрансляция матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо — Партизан

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" 23 июля сыграет матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против белградского "Партизана". Матч проходит в польском Люблине.

Видеотрансляцию матча проведет официальный канал "Динамо" на YouTube.

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"Динамо" раньше четыре раза играло с "Партизаном" и выиграло все матчи с общим счетом 12:3. Последние встречи команд прошли в 2017 году на групповом этапе Лиги Европы. Из нынешнего состава киевлян тогда сыграли Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

Стартовые составы на матч:

"Динамо": Бущан — Караваев, Дьячук, Попов, Вивчаренко — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок.

"Партизан": А. Йованович — де Медина, Маркович, Муякич, Антич — Арриага, Ко, Захид — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Филипович, Ибрагим, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

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