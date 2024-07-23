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Динамо — Партизан — видеотрансляция первого официального матча киевлян в сезоне

23 июля 2024 21:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Видеотрансляция матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо — Партизан
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" 23 июля сыграет матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против белградского "Партизана". Матч проходит в польском Люблине.

Видеотрансляцию матча проведет официальный канал "Динамо" на YouTube.

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"Динамо" раньше четыре раза играло с "Партизаном" и выиграло все матчи с общим счетом 12:3. Последние встречи команд прошли в 2017 году на групповом этапе Лиги Европы. Из нынешнего состава киевлян тогда сыграли Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

Стартовые составы на матч:

"Динамо": Бущан — Караваев, Дьячук, Попов, Вивчаренко — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок.

"Партизан": А. Йованович — де Медина, Маркович, Муякич, Антич — Арриага, Ко, Захид — Ксандер, Сальданья, Калулу.

Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Филипович, Ибрагим, Трифунович, Степанович, Лазаревич.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

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