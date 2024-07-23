Видеотрансляция матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо — Партизан

Динамо — Партизан — видеотрансляция первого официального матча киевлян в сезоне
Киевское "Динамо" 23 июля сыграет матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против белградского "Партизана". Матч проходит в польском Люблине.
Видеотрансляцию матча проведет официальный канал "Динамо" на YouTube.
"Динамо" — "Партизан"
"Динамо" раньше четыре раза играло с "Партизаном" и выиграло все матчи с общим счетом 12:3. Последние встречи команд прошли в 2017 году на групповом этапе Лиги Европы. Из нынешнего состава киевлян тогда сыграли Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.
Стартовые составы на матч:
"Динамо": Бущан — Караваев, Дьячук, Попов, Вивчаренко — Буяльский, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Биловар, Дубинчак, Пихаленок.
"Партизан": А. Йованович — де Медина, Маркович, Муякич, Антич — Арриага, Ко, Захид — Ксандер, Сальданья, Калулу.
Запасные: Крунич, Стеванович, Юрчевич, Д. Йованович, Натхо, Овусу, Щекич, Филипович, Ибрагим, Трифунович, Степанович, Лазаревич.
Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.
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