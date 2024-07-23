Динамо Киев против Партизана: украинцы отказались от пожатия рук

Матч "Динамо" — "Партизан". Фото: скриншот

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в польском Люблине принимает сербский "Партизан". Перед матчем команда отказалась от всех мероприятий с соперником.

Однако в УЕФА настояли, что такое мероприятие как пожатие рук должно быть исполнено, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед матчем игроки "Динамо" выстроились для процедуры приветствия с "Партизаном", но большинство игроков киевлян сымитировало пожимания рук, чтобы УЕФА не ввело санкции против клуба.

Акция игроков "Динамо" связана с тем, что в межсезонье "Партизан" играл товарищеские матчи в России.

Ранее "Динамо" встречалось с сербским "Партизаном" четыре раза и одержало победы во всех матчах. Последние их встречи прошли в 2017 году на групповом этапе Лиги Европы. Из текущего состава киевской команды тогда участвовали Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

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