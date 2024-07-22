Динамо заявило 24 гравців на Лігу чемпіонів та відсіяло важливих гравців

Динамо не внесло в заявку на Лігу чемпіонів двох зіркових новачків
Київське "Динамо" 23 липня розпочинає свій єврокубковий сезон. Підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграють з сербським "Партизаном".
Напередодні матчу з "Партизаном" на сайті УЄФА опублікували заявку київського "Динамо" на кваліфікацію турніру.
Скількох гравців заявило "Динамо" на Лігу чемпіонів
Столичний клуб заявив на турнір 24 футболістів.
Не увійшли в заявку новачки команди Максим Брагару та Валентин Рубчинський, які наразі знаходяться на Олімпійських іграх-2024. Також не знайшлося місця Назару Волошину, Максиму Дячуку та Антону Царенко.
Воротарі:
- Бущан
- Моргун
- Нещерет
Захисники:
- Біловар
- Вівчаренко
- Дубінчак
- Попов
- Караваєв
- Михавко
- Себальйос
- Тимчик
Півзахисники:
- Андрієвський
- Бражко
- Буяльський
- Діалло
- Кабаєв
- Лонвейк
- Пiхальонок
- Шапаренко
- Шепелєв
- Ярмоленко
Нападники:
- Ванат
- Пономаренко
- Супряга
"Динамо" 23 липня зіграє з "Партизаном" в польському Любліні. Гра-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді.
Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.
Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.
Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі.
Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ.
Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі.
У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.
Читайте Новини.LIVE!