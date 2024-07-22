Динамо заявило 24 гравців на Лігу чемпіонів та відсіяло важливих гравців

Футболісти "Динамо" Київ. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 23 липня розпочинає свій єврокубковий сезон. Підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграють з сербським "Партизаном".

Напередодні матчу з "Партизаном" на сайті УЄФА опублікували заявку київського "Динамо" на кваліфікацію турніру.

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Футболісти "Динамо" Київ. Фото: "Динамо" Київ

Скількох гравців заявило "Динамо" на Лігу чемпіонів

Столичний клуб заявив на турнір 24 футболістів.

Не увійшли в заявку новачки команди Максим Брагару та Валентин Рубчинський, які наразі знаходяться на Олімпійських іграх-2024. Також не знайшлося місця Назару Волошину, Максиму Дячуку та Антону Царенко.

Воротарі:

Бущан

Моргун

Нещерет

Захисники:

Біловар

Вівчаренко

Дубінчак

Попов

Караваєв

Михавко

Себальйос

Тимчик

Півзахисники:

Андрієвський

Бражко

Буяльський

Діалло

Кабаєв

Лонвейк

Пiхальонок

Шапаренко

Шепелєв

Ярмоленко

Нападники:

Ванат

Пономаренко

Супряга

"Динамо" 23 липня зіграє з "Партизаном" в польському Любліні. Гра-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді.

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