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Динамо не внесло в заявку на Лігу чемпіонів двох зіркових новачків

22 липня 2024 12:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо заявило 24 гравців на Лігу чемпіонів та відсіяло важливих гравців
Футболісти "Динамо" Київ. Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" 23 липня розпочинає свій єврокубковий сезон. Підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграють з сербським "Партизаном".

Напередодні матчу з "Партизаном" на сайті УЄФА опублікували заявку київського "Динамо" на кваліфікацію турніру.

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Футболісти "Динамо" Київ. Фото: "Динамо" Київ

Скількох гравців заявило "Динамо" на Лігу чемпіонів

Столичний клуб заявив на турнір 24 футболістів.

Не увійшли в заявку новачки команди Максим Брагару та Валентин Рубчинський, які наразі знаходяться на Олімпійських іграх-2024. Також не знайшлося місця Назару Волошину, Максиму Дячуку та Антону Царенко.

Воротарі:

  • Бущан
  • Моргун
  • Нещерет

Захисники:

  • Біловар
  • Вівчаренко
  • Дубінчак
  • Попов
  • Караваєв
  • Михавко
  • Себальйос
  • Тимчик

Півзахисники:

  • Андрієвський
  • Бражко
  • Буяльський
  • Діалло
  • Кабаєв
  • Лонвейк
  • Пiхальонок
  • Шапаренко
  • Шепелєв
  • Ярмоленко

Нападники:

  • Ванат
  • Пономаренко
  • Супряга

"Динамо" 23 липня зіграє з "Партизаном" в польському Любліні. Гра-відповідь відбудеться 31 липня у Белграді.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ. 

Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу.

футбол Ліга чемпіонів Динамо Олександр Шовковський єврокубки

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