Динамо заявило 24 игрока на Лигу чемпионов и отсеяло важных игроков

Динамо не внесло в заявку на Лигу чемпионов двух звездных новичков
Киевское "Динамо" 23 июля начинает свой еврокубковый сезон. Подопечные Александра Шовковского во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют с сербским "Партизаном".
В преддверии матча с "Партизаном" на сайте УЕФА опубликовали заявку киевского "Динамо" на квалификацию турнира.
Сколько игроков заявило "Динамо" на Лигу чемпионов
Столичный клуб заявил на турнир 24 футболиста.
Не вошли в заявку новички команды Максим Брагару и Валентин Рубчинский, которые находятся на Олимпийских играх-2024. Также не нашлось места Назару Волошину, Максиму Дячуку и Антону Царенко.
Вратари:
- Бущан
- Моргун
- Нещерет
Защитники:
- Биловар
- Овчаренко
- Дубинчак
- Попов
- Караваев
- Михавко
- Себальос
- Тимчик
Полузащитники:
- Андриевский
- Бражко
- Буяльский
- Диалло
- Кабаев
- Лонвейк
- Пихленок
- Шапаренко
- Шепелев
- Ярмоленко
Нападающие:
- Ванат
- Пономаренко
- Супряга
"Динамо" 23 июля сыграет с "Партизаном" в польском Люблине. Ответная игра состоится 31 июля в Белграде.
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