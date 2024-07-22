Динамо заявило 24 игрока на Лигу чемпионов и отсеяло важных игроков

Футболисты "Динамо" Киев. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 23 июля начинает свой еврокубковый сезон. Подопечные Александра Шовковского во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют с сербским "Партизаном".

В преддверии матча с "Партизаном" на сайте УЕФА опубликовали заявку киевского "Динамо" на квалификацию турнира.

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Сколько игроков заявило "Динамо" на Лигу чемпионов

Столичный клуб заявил на турнир 24 футболиста.

Не вошли в заявку новички команды Максим Брагару и Валентин Рубчинский, которые находятся на Олимпийских играх-2024. Также не нашлось места Назару Волошину, Максиму Дячуку и Антону Царенко.

Вратари:

Бущан

Моргун

Нещерет

Защитники:

Биловар

Овчаренко

Дубинчак

Попов

Караваев

Михавко

Себальос

Тимчик

Полузащитники:

Андриевский

Бражко

Буяльский

Диалло

Кабаев

Лонвейк

Пихленок

Шапаренко

Шепелев

Ярмоленко

Нападающие:

Ванат

Пономаренко

Супряга

"Динамо" 23 июля сыграет с "Партизаном" в польском Люблине. Ответная игра состоится 31 июля в Белграде.

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