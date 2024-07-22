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Динамо не внесло в заявку на Лигу чемпионов двух звездных новичков

22 июля 2024 12:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо заявило 24 игрока на Лигу чемпионов и отсеяло важных игроков
Футболисты "Динамо" Киев. Фото: "Динамо" Киев
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" 23 июля начинает свой еврокубковый сезон. Подопечные Александра Шовковского во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют с сербским "Партизаном".

В преддверии матча с "Партизаном" на сайте УЕФА опубликовали заявку киевского "Динамо" на квалификацию турнира.

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Футболисты "Динамо" Киев. Фото: "Динамо" Киев

Сколько игроков заявило "Динамо" на Лигу чемпионов

Столичный клуб заявил на турнир 24 футболиста.

Не вошли в заявку новички команды Максим Брагару и Валентин Рубчинский, которые находятся на Олимпийских играх-2024. Также не нашлось места Назару Волошину, Максиму Дячуку и Антону Царенко.

Вратари:

  • Бущан
  • Моргун
  • Нещерет

Защитники:

  • Биловар
  • Овчаренко
  • Дубинчак
  • Попов
  • Караваев
  • Михавко
  • Себальос
  • Тимчик

Полузащитники:

  • Андриевский
  • Бражко
  • Буяльский
  • Диалло
  • Кабаев
  • Лонвейк
  • Пихленок
  • Шапаренко
  • Шепелев
  • Ярмоленко

Нападающие:

  • Ванат
  • Пономаренко
  • Супряга

"Динамо" 23 июля сыграет с "Партизаном" в польском Люблине. Ответная игра состоится 31 июля в Белграде.

Напомним, Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца. 

Стало известно, какие зарплаты получают Довбик и Цыганков в Ла Лиге. 

Кварцяный объяснил, как нужно заменить "Днепр-1" в УПЛ. 

Звезда "Реала" отказался от зарплаты в размере 200 млн долларов в легендарном клубе. 

В "Днепр-1" назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба.

футбол Лига чемпионов Динамо Александр Шовковский еврокубки

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