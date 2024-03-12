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Динамо обіграло Зорю на засніженому полі

12 березня 2024 17:26
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Динамо обіграло Зорю на засніженому полі
Футболісти Динамо та Зорі під час матчу. Фото: Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти київського "Динамо" набрали три бали за підсумками поєдинку проти луганської "Зорі". Результат протистояння вирішив один гол.

Складні погодні умови стали на заваді суперникам продемонструвати атакувальний футбол, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У вівторок, 12 березня, у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги "Динамо" прийняло в Києві луганську "Зорю". Підопічні Юрія Коваля вийшли на поле навіть попри інформацію про готовність бойкотувати поєдинок через заборгованість із зарплати.

Динамо Київ
Погода під час матчу. Фото: Новини.LIVE

Хронологія матчу

"Динамо" — "Зоря" — 2:0 (1:0)

Голи: Ванат, 30; Попов, 85

"Динамо": Бущан (капітан) — Вівчаренко, Міхавко, Попов, Тимчик (Караваєв, 46) — Шапаренко (Андрієвський, 82), Бражко — Кабаєв (Діалло, 89), Шепелєв, Волошин — Ванат.

Тренер: Олександр Шовковський.

"Зоря": Сапутін — Токар, Джордан, Капустян, Жуніньо, Башич (капітан), Жан Клод, Долбнєв, Писаренко, Мічин, Ндур (Гільєрме, 79).

В.о. тренера: Юрій Коваль

У день матчу Київ засипало снігом, але хуртовина не налякала глядачів, які заповнили квоту вболівальникам на поєдинку. Проте погода внесла корективи у гру команд, і перший небезпечний момент було зафіксовано лише на 30-й хвилині. Він же виявився гольовим. Вівчаренко зробив передачу на Ваната у штрафному майданчику "Зорі", і найкращий бомбардир "Динамо" скористався помилкою Сапутіна, 1:0.

Гості у першому таймі не зуміли змусити Бущана зігрітися, моментів біля воріт "Динамо" не було. Після перерви картина на полі не змінилася. Ванат міг оформити дубль на 61-й хвилині, проте Ндур підстрахував захисників "Зорі". Через десять хвилин Сапутін врятував свою команду після удару у виконанні Караваєва. Незадовго до фінального свистка Попов головою після навісу Андрієвського "поставив крапку" у матчі, 2:0.

Команда Олександра Шовковського продовжує боротьбу за чемпіонський титул.

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Заря Луганськ

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