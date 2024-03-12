Динамо-Зоря — відеотрансляція матчу УПЛ

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

У рамках 21-го туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграє проти луганської "Зорі". Гості гратимуть у дуже ослабленому складі.

Відеотрансляція матчу буде доступна на порталі Новини.LIVE у цій новині.

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Луганська "Зоря" підійшла до матчу в дуже ослабленому складі. Українські лідери команди влаштували бойкот через невиплату заробітної плати. При цьому не зіграють орендовані у "Динамо" футболісти. Клуб зможе розраховувати лише на легіонерів та молодіжний склад.

У "Динамо" до стартового складу повернулися Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик та Володимир Бражко.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Андріївський, Караваєв, Дячук, Діалло, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Маткевич, Пономаренко.

"Зоря": Сапутін — Капустян, Джордан, Токар, Рейс — Башич, Жан Клод — Писаренко, Мічин, Долбнєв — Ндур.

Запасні: Турбаєвський, Набіт, Байрук, Гільєрме, Мариновський, Герреро, Доронін.

Матч "Динамо" — "Зоря" розпочнеться о 15:30.

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