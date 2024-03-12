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Угрожавшие бойкотом игроки Зари решили, будут ли играть с Динамо

12 марта 2024 13:39
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Агабекян Карен
редактор
Угрожавшие бойкотом игроки Зари решили, будут ли играть с Динамо
Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Из-за невыплаты заработной платы игроки луганской "Зари" ранее объявили бойкот. Они отказались тренироваться и играть.

При этом футболисты решили сыграть против киевского "Динамо" в следующем матче УПЛ. Об этом в эфире UPL.TV рассказал журналист Максим Гиленко.

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Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"

Игра с "Динамо" важнее бойкота

По словам Гиленко, "Заря" действительно имеет долги перед футболистами, что стало причиной бойкота. При этом игроки пропустили из-за протеста всего одну тренировку.

Футболисты якобы рассматривали вопрос о бойкоте матча с "Динамо", но от этой идеи отказались. При этом Гиленко отметил, что будь другой соперник, то бойкот мог бы продолжиться.

Также источник сообщил, что не получают зарплату только украинские футболисты. Легионерам она выплачивается вовремя.

"Заря" на текущий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги и ведет борьбу за выживание.

Матч "Динамо" — "Заря" состоится 12 марта. Начало — 15:30 по киевскому времени.

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футбол
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УПЛ
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