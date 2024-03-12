Гравці Зорі, які погрожували бойкотом вирішили, чи гратимуть з Динамо

Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"

Через невиплату заробітної плати гравці луганської "Зорі" раніше оголосили бойкот. Вони відмовилися тренуватися та грати.

При цьому футболісти вирішили зіграти проти київського "Динамо" у наступному матчі УПЛ. Про це в ефірі UPL.TV розповів журналіст Максим Гіленко.

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Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"

Гра з "Динамо" важливіша за бойкот

За словами Гіленка, "Зоря" справді має борги перед футболістами, що спричинило бойкот. При цьому гравці пропустили через протест лише одне тренування.

Футболісти нібито розглядали питання про бойкот матчу з "Динамо", але від цієї ідеї відмовилися. При цьому Гіленко зазначив, що якби був інший суперник, то бойкот міг би продовжитися.

Також джерело повідомило, що не отримують зарплату лише українські футболісти. Легіонерам вона виплачується вчасно.

"Зоря" на цю мить посідає 12-те місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги та веде боротьбу за виживання.

Матч "Динамо" — "Зоря" відбудеться 12 березня. Початок — 15:30 за київським часом.

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