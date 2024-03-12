Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гравці Зорі, які погрожували бойкотом вирішили, чи гратимуть з Динамо arrow

Гравці Зорі, які погрожували бойкотом вирішили, чи гратимуть з Динамо

12 березня 2024 13:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гравці Зорі, які погрожували бойкотом вирішили, чи гратимуть з Динамо
Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Через невиплату заробітної плати гравці луганської "Зорі" раніше оголосили бойкот. Вони відмовилися тренуватися та грати.

При цьому футболісти вирішили зіграти проти київського "Динамо" у наступному матчі УПЛ. Про це в ефірі UPL.TV розповів журналіст Максим Гіленко.

Читайте також:
Зоря Луганськ
Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"

Гра з "Динамо" важливіша за бойкот

За словами Гіленка, "Зоря" справді має борги перед футболістами, що спричинило бойкот. При цьому гравці пропустили через протест лише одне тренування.

Футболісти нібито розглядали питання про бойкот матчу з "Динамо", але від цієї ідеї відмовилися. При цьому Гіленко зазначив, що якби був інший суперник, то бойкот міг би продовжитися.

Також джерело повідомило, що не отримують зарплату лише українські футболісти. Легіонерам вона виплачується вчасно.

"Зоря" на цю мить посідає 12-те місце у турнірній таблиці Української прем'єр-ліги та веде боротьбу за виживання.

Матч "Динамо" — "Зоря" відбудеться 12 березня. Початок — 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер.

Біатлоністка Джима встановила новий рекорд

Голкіпер Андрій Трубін залишити "Бенфіку" заради трансферу біля топклубу.

"Манчестер Юнайтед" вирішив звільнити Тен Хага — хто стане новим тренером.

Мудрик забивши "Ньюкаслу" — як уболівальники "Челсі" відреагували на гол українця.

футбол
Динамо
УПЛ
Заря Луганськ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство