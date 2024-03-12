Динамо-Заря — видеотрансляция матча УПЛ
В рамках 21-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против луганской "Зари". Гости будут играть в очень ослабленном составе.
Видеотрансляция матча будет доступна на портале Новини.LIVE в этой новости.
"Динамо" — "Заря"
Луганская "Заря" подошла к матчу в очень ослабленном составе. Украинские лидеры команды устроили бойкот из-за невыплаты заработной платы. При этом не сыграют арендованные у "Динамо" футболисты. Клуб сможет рассчитывать лишь на легионеров и молодежный состав.
У "Динамо" в стартовый состав вернулись Константин Вивчаренко, Александр Тымчик и Владимир Бражко.
"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вивчаренко — Бражко, Шепелев — Волошин, Шапаренко, Кабаев — Ванат.
Запасные: Нещерет, Моргун, Андреевский, Караваев, Дячук, Диалло, Сирота, Биловар, Дубинчак, Бенито, Маткевич, Пономаренко.
"Заря": Сапутин — Капустян, Джордан, Токар, Рейс — Башич, Жан Клод — Писаренко, Мичин, Долбнев — Ндур.
Запасные: Турбаевский, Набит, Байрук, Гильерме, Мариновский, Герреро, Доронин.
Матч "Динамо" — "Заря" начнется в 15:30.
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