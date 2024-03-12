Динамо-Заря — видеотрансляция матча УПЛ

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

В рамках 21-го тура Украинской премьер-лиги киевское "Динамо" сыграет против луганской "Зари". Гости будут играть в очень ослабленном составе.

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"Динамо" — "Заря"

Луганская "Заря" подошла к матчу в очень ослабленном составе. Украинские лидеры команды устроили бойкот из-за невыплаты заработной платы. При этом не сыграют арендованные у "Динамо" футболисты. Клуб сможет рассчитывать лишь на легионеров и молодежный состав.

У "Динамо" в стартовый состав вернулись Константин Вивчаренко, Александр Тымчик и Владимир Бражко.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вивчаренко — Бражко, Шепелев — Волошин, Шапаренко, Кабаев — Ванат.

Запасные: Нещерет, Моргун, Андреевский, Караваев, Дячук, Диалло, Сирота, Биловар, Дубинчак, Бенито, Маткевич, Пономаренко.

"Заря": Сапутин — Капустян, Джордан, Токар, Рейс — Башич, Жан Клод — Писаренко, Мичин, Долбнев — Ндур.

Запасные: Турбаевский, Набит, Байрук, Гильерме, Мариновский, Герреро, Доронин.

Матч "Динамо" — "Заря" начнется в 15:30.

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