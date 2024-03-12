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Динамо обыграло Зарю на заснеженном поле

12 марта 2024 17:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо обыграло Зарю на заснеженном поле
Футболисты Динамо и Зари во время матча. Фото: Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты киевского "Динамо" набрали три балла по итогам поединка против луганской "Зари". Исход противостояния решили два гола. 

Сложные погодные условия помешали соперникам продемонстрировать атакующий футбол, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Во вторник, 12 марта, в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" приняло в Киеве луганскую "Зарю". Подопечные Младена Бартуловича вышли на поле даже несмотря на информацию о готовности бойкотировать поединок из-за задолженности по зарплате. 

Динамо Киев
Погода во время матча. Фото: Новини.LIVE

Хронология матча 

"Динамо" — "Заря" — 2:0 (1:0) 

Голы: Ванат, 30; Попов, 85

"Динамо": Бущан (капитан) — Вивчаренко, Михавко, Попов, Тымчик (Караваев, 46) — Шапаренко (Андриевский, 82), Бражко — Кабаев (Диалло, 89), Шепелев, Волошин — Ванат.

Тренер: Александр Шовковский. 

"Заря": Сапутин — Токарь, Джордан, Капустян, Жуниньо, Башич (капитан), Жан Клод, Долбнев, Писаренко, Мичин, Ндур (Гильерме, 79).

И.о. тренера: Младен Бартулович.

В день матча Киев засыпало снегом, но метель не напугала зрителей, которые заполнили квоту по болельщикам на поединке. Однако погода внесла коррективы в игру команд, и первый опасный момент был зафиксирован только на 30-й минуте. Он же оказался голевым. Вивчаренко сделал передачу на Ваната в штрафной "Зари", и лучший бомбардир "Динамо" воспользовался ошибкой Сапутина, 1:0.

Гости в первом тайме не сумели заставить Бущана согреться, моментов у ворот "Динамо" не было. После перерыва картина на поле не изменилась. Ванат мог оформить дубль на 61-й минуте, однако Ндур подстраховал защитников "Зари". Десять минут спустя Сапутин спас свою команду после удара в исполнении Караваева. Незадолго до финального свистка Попов головой после навеса Андриевского "поставил точку" в матче, 2:0.

Команда Александра Шовковского продолжает борьбу за чемпионский титул. 

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