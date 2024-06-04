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Динамо оголосило про перший літній трансфер

4 червня 2024 18:43
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
"Динамо" оголосило про підписання Максима Брагару
Максим Брагару. Фото: instagram.com/bragarchik_45
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Футбольний клуб "Динамо" оголосив про підписання 21-річного півзахисника Максима Брагару. Раніше гравець виступав у складі одеського "Чорноморця". 

Про це повідомляє видання Dynamomania.

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Перехід Брагару до Динамо

За інформацією джерела, молодий футболіст перейшов до "Динамо" у статусі вільного агента. Контракт сторони підписали за схемою 4+1 —  угода розрахована на чотири роки з можливістю продовження ще на 1 рік.

Відомо, що Максим Брагару є вихованцем одеської ДЮСШ-11. З липня 2019 року увійшов до складу одеського "Чорноморця", де грав спочатку у юнацькій команді, а потім в молодіжній.

17 серпня 2019 року дебютував за першу команду одеситів в матчі першої ліги проти ФК "Авангард". 11 липня 2020 року у грі першої ліги проти "Pyxу" забив свій перший гол у складі "Чорноморця".

У минулому сезоні футболіст провів у чемпіонаті України за "Чорноморець" 29 матчів та відзначився одним голом.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топ клуб. 

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Максим Брагару
Чорноморець
футбол
Динамо
Футбол трансфери

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