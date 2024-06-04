"Динамо" объявило о подписании Максима Брагару

Максим Брагару. Фото: instagram.com/bragarchik_45

Футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании 21-летнего полузащитника Максима Брагару. Ранее игрок выступал в составе одесского "Черноморца".

Об этом сообщает издание Dynamomania.

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Переход Брагару в Динамо

По информации источника, молодой футболист перешел в "Динамо" в статусе свободного агента. Контракт стороны подписали по схеме 4+1 – соглашение рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на 1 год.

Известно, что Максим Брагару является воспитанником одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 вошел в состав одесского "Черноморца", где играл сначала в юношеской команде, а затем в молодежной.

17 августа 2019 дебютировал за первую команду одесситов в матче первой лиги против ФК "Авангард". 11 июля 2020 года в игре первой лиги против "Pyx" забил свой первый гол в составе "Черноморца".

В прошлом сезоне футболист провел в чемпионате Украины за "Черноморец" 29 матчей и отличился одним голом.

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