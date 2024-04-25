Динамо опинилося в центрі розслідування УАФ через скандальний матч з Минаєм
Українська асоціація футболу провела розслідування з приводу можливої спроби вплинути на матч 16 туру УПЛ, у якому "Минай" поступився "Динамо". Уповноважені особи зібрали відомості щодо проведення цього поєдинку.
Декілька футболістів "Миная" отримали пропозиції спеціально програти матч, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Напередодні поєдинку 16 туру УПЛ футболісти "Миная" Дмитро Немчанінов та Євген Скіба отримали пропозицію програти матч із "Динамо". За це їм обіцяли по п'ять тисяч доларів. Обидва гравці відмовилися і повідомили про це керівництво закарпатського клубу.
"Минай" провів службову перевірку та підтвердив чесність своїх гравців. Проте, після поєдинку своє розслідування провела УАФ.
Результати слідства
Служба внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ ретельно перевірила протистояння "Динамо" та "Миная". В асоціації заявили про те, що запобігли впливу на результат матчу.
У рамках службового розслідування здійснено відрядження до "Миная" та зібрано дані та показання, що стосуються справи. Було опитано представників закарпатського клубу та представника третьої сторони. Усі матеріали будуть передані до комітету з етики та чесної гри.
Поєдинок 16 туру "Минай" програв "Динамо" з рахунком 1:3, причому Віталій Буяльський забив перший м'яч на четвертій хвилині матчу. Також футболіст "Миная" Немчанінов забив у свої ворота, а Волошин встановив остаточний рахунок протистояння. У складі закарпатської команди гол забив Кораблін.
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