Динамо опинилося в центрі розслідування УАФ через скандальний матч з Минаєм

Владислав Ванат у матчі проти "Миная". Фото: пресслужба "Динамо"

Українська асоціація футболу провела розслідування з приводу можливої ​​спроби вплинути на матч 16 туру УПЛ, у якому "Минай" поступився "Динамо". Уповноважені особи зібрали відомості щодо проведення цього поєдинку.

Декілька футболістів "Миная" отримали пропозиції спеціально програти матч, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Напередодні поєдинку 16 туру УПЛ футболісти "Миная" Дмитро Немчанінов та Євген Скіба отримали пропозицію програти матч із "Динамо". За це їм обіцяли по п'ять тисяч доларів. Обидва гравці відмовилися і повідомили про це керівництво закарпатського клубу.

"Минай" провів службову перевірку та підтвердив чесність своїх гравців. Проте, після поєдинку своє розслідування провела УАФ.

Олександр Шовковський під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Результати слідства

Служба внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ ретельно перевірила протистояння "Динамо" та "Миная". В асоціації заявили про те, що запобігли впливу на результат матчу.

У рамках службового розслідування здійснено відрядження до "Миная" та зібрано дані та показання, що стосуються справи. Було опитано представників закарпатського клубу та представника третьої сторони. Усі матеріали будуть передані до комітету з етики та чесної гри.

Поєдинок 16 туру "Минай" програв "Динамо" з рахунком 1:3, причому Віталій Буяльський забив перший м'яч на четвертій хвилині матчу. Також футболіст "Миная" Немчанінов забив у свої ворота, а Волошин встановив остаточний рахунок протистояння. У складі закарпатської команди гол забив Кораблін.

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