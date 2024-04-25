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Динамо оказалось в центре расследования УАФ из-за скандального матча с Минаем

25 апреля 2024 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо оказалось в центре расследования УАФ из-за скандального матча с Минаем
Владислав Ванат в матче против "Миная". Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская ассоциация футбола провела расследование по поводу возможной попытки повлиять на матч 16 тура УПЛ, в котором "Минай" уступил "Динамо". Уполномоченные лица собрали сведения о проведении этого поединка. 

Несколько футболистов "Миная" получили предложения специально проиграть матч, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Накануне поединка 16 тура УПЛ футболисты "Миная" Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба получили предложение проиграть матч с "Динамо". За это им обещали по пять тысяч долларов США. Оба игрока отказались и сообщили об этом руководству закарпатского клуба. 

"Минай" провел служебную проверку и подтвердил честность своих игроков. Однако после поединка свое расследование провела УАФ. 

Александр Шовковский во время матча Динамо
Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Результаты следствия 

Служба внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ тщательно проверило противостояние "Динамо" и "Миная". В ассоциации заявили о том, что было предотвращено влияние на результат матча.

В рамках служебного расследования осуществлена ​​командировка в расположение Миная и собраны данные и показания, касающиеся дела. Были опрошены представители закарпатского клуба и представитель третьей стороны. Все материалы будут переданы в комитет по этике и честной игре. 

Поединок 16 тура "Минай" проиграл "Динамо" со счетом 1:3, причем Виталий Буяльский забил первый мяч уже на четвертой минуте матча. Также футболист "Миная" Немчанинов забил в свои ворота, а Волошин установил окончательный счет противостояния. В составе "Миная" гол забил Кораблин. 

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