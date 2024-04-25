Динамо оказалось в центре расследования УАФ из-за скандального матча с Минаем

Владислав Ванат в матче против "Миная". Фото: пресс-служба "Динамо"

Украинская ассоциация футбола провела расследование по поводу возможной попытки повлиять на матч 16 тура УПЛ, в котором "Минай" уступил "Динамо". Уполномоченные лица собрали сведения о проведении этого поединка.

Несколько футболистов "Миная" получили предложения специально проиграть матч, сообщает официальный сайт УАФ.

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Накануне поединка 16 тура УПЛ футболисты "Миная" Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба получили предложение проиграть матч с "Динамо". За это им обещали по пять тысяч долларов США. Оба игрока отказались и сообщили об этом руководству закарпатского клуба.

"Минай" провел служебную проверку и подтвердил честность своих игроков. Однако после поединка свое расследование провела УАФ.

Александр Шовковский во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Результаты следствия

Служба внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований УАФ тщательно проверило противостояние "Динамо" и "Миная". В ассоциации заявили о том, что было предотвращено влияние на результат матча.

В рамках служебного расследования осуществлена ​​командировка в расположение Миная и собраны данные и показания, касающиеся дела. Были опрошены представители закарпатского клуба и представитель третьей стороны. Все материалы будут переданы в комитет по этике и честной игре.

Поединок 16 тура "Минай" проиграл "Динамо" со счетом 1:3, причем Виталий Буяльский забил первый мяч уже на четвертой минуте матча. Также футболист "Миная" Немчанинов забил в свои ворота, а Волошин установил окончательный счет противостояния. В составе "Миная" гол забил Кораблин.

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