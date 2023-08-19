Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Динамо" перенесло два матчі УПЛ: ігри йдуть одна за одною arrow

"Динамо" перенесло два матчі УПЛ: ігри йдуть одна за одною

19 серпня 2023 08:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Динамо" перенесло два матчі УПЛ: ігри йдуть одна за одною
Кияни перенесли ще два матчі. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Українській прем'єр-лізі триває вакханалія із перенесеннями матчів. Найбільше цього сезону відзначилося київське "Динамо".

Кияни перенесли ще дві гри УПЛ, повідомив портал Новини LIVE.

Читайте також:

Раніше "Динамо" перенесло матч третього кола проти "Металіста 1925" на невизначений термін. Це знадобилося киянам, щоб краще відновитися і підготуватися до матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій проти Аріса (2:1).

На сайті УПЛ матч "Зоря" - "Динамо" зник. Фото: скріншот

Знову єврокубки

Ймовірно, нові перенесення матчів також пов'язані з єврокубками. У п'ятому турі кияни зіграють проти рівненського "Вереса". Гра мала пройти 26 серпня — між матчами плей-офф Ліги конференцій з "Бешикташем". Наразі вона перенесена на невизначений термін.

Також із розкладу на сайті УПЛ пропав матч із "Зорею", запланований на 2 вересня. Зазначимо, що ця зустріч мала пройти через півтори доби після гри з "Бешикташем" у Стамбулі. Сумнівно, що логістика дозволила би вчасно дістатися "Динамо" на матч до Києва.

Зазначимо, що минулого сезону виник скандал через перенесення матчів донецького "Шахтаря". У новому сезоні кияни вирішили скористатися напрацьованою тактикою.

Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.

Лунін може продовжити кар'єру в англійському гранді.

Гвардіола заборонив у "Манчестер Сіті" алкоголь через Де Брюйне.

Боєць "Азова" пригрозив уболівальникам "Аріса" після матчу з "Динамо".

Де Геа вибрав новий клуб: іспанець підпише контракт із грандом.

Сікан вирішив, у якому клубі продовжить кар'єру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз