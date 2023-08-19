"Динамо" перенесло два матчі УПЛ: ігри йдуть одна за одною

Кияни перенесли ще два матчі. Фото: "Динамо"

В Українській прем'єр-лізі триває вакханалія із перенесеннями матчів. Найбільше цього сезону відзначилося київське "Динамо".

Кияни перенесли ще дві гри УПЛ, повідомив портал Новини LIVE.

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Раніше "Динамо" перенесло матч третього кола проти "Металіста 1925" на невизначений термін. Це знадобилося киянам, щоб краще відновитися і підготуватися до матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій проти Аріса (2:1).

На сайті УПЛ матч "Зоря" - "Динамо" зник. Фото: скріншот

Знову єврокубки

Ймовірно, нові перенесення матчів також пов'язані з єврокубками. У п'ятому турі кияни зіграють проти рівненського "Вереса". Гра мала пройти 26 серпня — між матчами плей-офф Ліги конференцій з "Бешикташем". Наразі вона перенесена на невизначений термін.

Також із розкладу на сайті УПЛ пропав матч із "Зорею", запланований на 2 вересня. Зазначимо, що ця зустріч мала пройти через півтори доби після гри з "Бешикташем" у Стамбулі. Сумнівно, що логістика дозволила би вчасно дістатися "Динамо" на матч до Києва.

Зазначимо, що минулого сезону виник скандал через перенесення матчів донецького "Шахтаря". У новому сезоні кияни вирішили скористатися напрацьованою тактикою.

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