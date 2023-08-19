"Динамо" перенесло два матчі УПЛ: ігри йдуть одна за одною
В Українській прем'єр-лізі триває вакханалія із перенесеннями матчів. Найбільше цього сезону відзначилося київське "Динамо".
Кияни перенесли ще дві гри УПЛ, повідомив портал Новини LIVE.
Раніше "Динамо" перенесло матч третього кола проти "Металіста 1925" на невизначений термін. Це знадобилося киянам, щоб краще відновитися і підготуватися до матчу-відповіді третього раунду Ліги конференцій проти Аріса (2:1).
Знову єврокубки
Ймовірно, нові перенесення матчів також пов'язані з єврокубками. У п'ятому турі кияни зіграють проти рівненського "Вереса". Гра мала пройти 26 серпня — між матчами плей-офф Ліги конференцій з "Бешикташем". Наразі вона перенесена на невизначений термін.
Також із розкладу на сайті УПЛ пропав матч із "Зорею", запланований на 2 вересня. Зазначимо, що ця зустріч мала пройти через півтори доби після гри з "Бешикташем" у Стамбулі. Сумнівно, що логістика дозволила би вчасно дістатися "Динамо" на матч до Києва.
Зазначимо, що минулого сезону виник скандал через перенесення матчів донецького "Шахтаря". У новому сезоні кияни вирішили скористатися напрацьованою тактикою.
Нагадаємо, з'явилося відео бійки "Динамо" з "Арісом" з несподіваного ракурсу.
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