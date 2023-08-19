"Динамо" перенесло два матча УПЛ: игры идут друг за другом
В Украинской премьер-лиге продолжается вакханалия с переносами матчей. Больше всех в этом сезоне отметилось киевское "Динамо".
Киевляне перенесли еще две игры УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.
Ранее "Динамо" перенесло матч третьего круга против "Металлиста 1925" на неопределенный срок. Это потребовалось киевлянам, чтобы лучше восстановиться и подготовиться к ответному матчу третьего раунда Лиги конференций против Ариса (2:1).
Снова еврокубки
Вероятно, что новые переносы матчей также связаны с еврокубками. В пятом туре киевляне сыграют против ровенского "Вереса". Игра должна была пройти 26 августа — между матчами плей-офф Лиги конференций с "Бешикташем". Теперь она перенесена на неопределенный срок.
Также из расписания на сайте УПЛ пропал матч с "Зарей", запланированный на 2 сентября. Отметим, что эта встреча должен был пройти через полтора суток после игры с "Бешикташем" в Стамбуле. Сомнительно, что логистика позволила бы вовремя добраться "Динамо" на матч в Киев.
Отметим, что в прошлом сезоне возник скандал из-за переносов матчей донецкого "Шахтера". В новом сезоне киевляне решили воспользоваться наработанной тактикой.
Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.
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