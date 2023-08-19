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"Динамо" перенесло два матча УПЛ: игры идут друг за другом

19 августа 2023 08:47
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" перенесло два матча УПЛ: игры идут друг за другом
Киевляне перенесли еще два матча. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Украинской премьер-лиге продолжается вакханалия с переносами матчей. Больше всех в этом сезоне отметилось киевское "Динамо".

Киевляне перенесли еще две игры УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее "Динамо" перенесло матч третьего круга против "Металлиста 1925" на неопределенный срок. Это потребовалось киевлянам, чтобы лучше восстановиться и подготовиться к ответному матчу третьего раунда Лиги конференций против Ариса (2:1).

На сайте УПЛ матч "Заря" — "Динамо" пропал. Фото: скриншот

Снова еврокубки

Вероятно, что новые переносы матчей также связаны с еврокубками. В пятом туре киевляне сыграют против ровенского "Вереса". Игра должна была пройти 26 августа — между матчами плей-офф Лиги конференций с "Бешикташем". Теперь она перенесена на неопределенный срок.

Также из расписания на сайте УПЛ пропал матч с "Зарей", запланированный на 2 сентября. Отметим, что эта встреча должен был пройти через полтора суток после игры с "Бешикташем" в Стамбуле. Сомнительно, что логистика позволила бы вовремя добраться "Динамо" на матч в Киев.

Отметим, что в прошлом сезоне возник скандал из-за переносов матчей донецкого "Шахтера". В новом сезоне киевляне решили воспользоваться наработанной тактикой.

Напомним, появилось видео потасовки "Динамо" с "Арисом" с неожиданного ракурса.

Лунин может продолжить карьеру в английском гранде .

Гвардиола запретил в "Манчестер Сити" алкоголь из-за Де Брюйне.

Боец "Азова" пригрозил болельщикам "Ариса" после матча с "Динамо".

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