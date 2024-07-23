Динамо виграє у Партизана з рахунком 3-1 після першого тайму в Лізі чемпіонів

Динамо пропустило першим, а потім знищило Партизан у першому таймі матчу ЛЧ — відео
У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймає сербський "Партизан" у польському Любліні. Після першого тайму українці ведуть у рахунку.
При цьому кияни першими пропустили на початку матчу, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч "Динамо" — "Партизан"
Гравці "Динамо" активніше почали матч, але варто було сербам перейти половину поля, як вони змогли забити. Накладка від Караваєва призвела до пенальті після ВАР. З 11 метрів забив Сальданья.
Після пропущеного голу "Динамо" намагалося пройти захист суперника, але вдалося ще лише в кінці тайму. На 40-й хвилині Кабаєв із лівого флангу штрафного майданчику віддав на Шапаренка, який потужно пробив у верхній ближній кут воріт.
На 42-й хвилині кияни подвоїли рахунок. Після відскоку Бражко з-за меж штрафного майданчика потужно пробив з рикошетом у дальній кут воріт.
Після голу Бражка на першій доданій хвилині забив Караваєв. Олександр підібрав м’яч на правому фланзі штрафного майданчика та з рикошетом пробив у дальній кут воріт — 3:1.
"Динамо" — "Партизан" — 3:1
Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1 — Сальданья, 22 (п.)
Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер.
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