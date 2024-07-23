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Динамо пропустило першим, а потім знищило Партизан у першому таймі матчу ЛЧ — відео

23 липня 2024 22:08
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо виграє у Партизана з рахунком 3-1 після першого тайму в Лізі чемпіонів
Володимир Бражко забив другий м'яч. Фото: "Динамо" Київ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймає сербський "Партизан" у польському Любліні. Після першого тайму українці ведуть у рахунку.

При цьому кияни першими пропустили на початку матчу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гравці "Динамо" активніше почали матч, але варто було сербам перейти половину поля, як вони змогли забити. Накладка від Караваєва призвела до пенальті після ВАР. З 11 метрів забив Сальданья.

Після пропущеного голу "Динамо" намагалося пройти захист суперника, але вдалося ще лише в кінці тайму. На 40-й хвилині Кабаєв із лівого флангу штрафного майданчику віддав на Шапаренка, який потужно пробив у верхній ближній кут воріт.

На 42-й хвилині кияни подвоїли рахунок. Після відскоку Бражко з-за меж штрафного майданчика потужно пробив з рикошетом у дальній кут воріт.

Після голу Бражка на першій доданій хвилині забив Караваєв. Олександр підібрав м’яч на правому фланзі штрафного майданчика та з рикошетом пробив у дальній кут воріт — 3:1.

"Динамо" — "Партизан" — 3:1

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваєв, 45+1 — Сальданья, 22 (п.)

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

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Сербія Ліга чемпіонів Динамо Микола Шапаренко Олександр Караваєв Володимир Бражко

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