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Динамо пропустило первым, а затем уничтожило Партизан в первом тайме матча ЛЧ — видео

23 июля 2024 22:08
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо выигрывает у Партизана со счетом 3-1 после первого тайма в Лиге чемпионов
Владимир Бражко забил второй мяч. Фото: "Динамо" Киев
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимает сербский "Партизан" в польском Люблине. После первого тайма украинцы ведут в счете.

При этом киевляне первыми пропустили в начале матча, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игроки "Динамо" активнее начали матч, но стоило сербам перейти половину поля, как они смогли забить. Накладка от Караваева привела к пенальти после ВАР. С 11 метров забил Сальданья.

После пропущенного гола "Динамо" пыталось пройти защиту соперника, но удалось это лишь в конце тайма. На 40-й минуте Кабаев с левого фланга штрафной площадки отдал на Шапаренко, который мощно пробил в верхний ближний угол ворот.

На 42-й минуте киевляне удвоили счет. После отскока Бражко из-за пределов штрафной мощно пробил с рикошетом в дальний угол ворот.

После гола Бражко на первой добавленной минуте забил Караваев. Александр подобрал мяч на правом фланге штрафной и с рикошетом пробил в дальний угол ворот — 3:1.

"Динамо" — "Партизан" — 3:1

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 42, Караваев, 45+1 — Сальданья, 22 (п.)

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

Шовковский прокомментировал скандал с "Партизаном" перед еврокубковым матчем. 

Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом.

Сербия Лига чемпионов Динамо Николай Шапаренко Александр Караваев Владимир Бражко

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