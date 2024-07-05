"Динамо" розформувало жіночу команду — що відомо

Динамо раптово розформувало жіночу команду — що відомо
Київське "Динамо" розформувало свою жіночу команду. Вона проіснувала чотири роки після відновлення.
Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.
Розформування жіночої команди "Динамо"
Перед стартом сезону Вищої ліги 2024/25 "Динамо" розформувало свою жіночу команду. Причина такого рішення поки не повідомляється. Водночас відомо, що кияни підписали договір про співпрацю з "Ладомиром" із Володимира, а існування жіночої команди є однією з умов для виступів в українській Прем'єр-лізі.
Наразі поки невідомо, чи знайдуть для "Динамо" заміну у новому розіграші Вищої ліги.
Вперше клуб "Динамо" заснував жіночий склад у 1989-му, проте у 1994-му команду було розформовано.
У сезоні 2020/21 жіночий склад знову почав виступи у Першій лізі України та вийшов у Вищу лігу. В цьому сезоні "Динамо" посіло 8-ме місце у чемпіонаті, зайнявши 2-ге місце в групі 2-го етапу.
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