"Динамо" расформировало женскую команду - что известно

Динамо внезапно расформировало женскую команду — что известно
Киевское "Динамо" расформировало свою женскую команду. Она просуществовала четыре года после обновления.
Об этом сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола.
Расформирование женской команды "Динамо"
Перед стартом сезона Высшей лиги 2024/25 "Динамо" расформировало свою женскую команду. Причина такого решения пока не сообщается. В то же время известно, что киевляне подписали договор о сотрудничестве с "Ладомиром" из Владимира, а существование женской команды — одно из условий для выступлений в украинской Премьер-лиге.
Пока неизвестно, найдут ли для "Динамо" замену в новом розыгрыше Высшей лиги.
Впервые клуб "Динамо" основал женский состав в 1989-м, однако в 1994-м команда была расформирована.
В сезоне 2020/21 женский состав снова начал выступления в Первой лиге Украины и вышел в Высшую лигу. В этом сезоне "Динамо" заняло 8-е место в чемпионате, заняв 2-е место в группе 2-го этапа.
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