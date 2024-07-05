"Динамо" расформировало женскую команду - что известно

Женская команда "Динамо". Фото: Dasha Horulko Instagram

Киевское "Динамо" расформировало свою женскую команду. Она просуществовала четыре года после обновления.

Об этом сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола.

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Расформирование женской команды "Динамо"

Перед стартом сезона Высшей лиги 2024/25 "Динамо" расформировало свою женскую команду. Причина такого решения пока не сообщается. В то же время известно, что киевляне подписали договор о сотрудничестве с "Ладомиром" из Владимира, а существование женской команды — одно из условий для выступлений в украинской Премьер-лиге.

Женский клуб "Динамо" в игре. Фото: ФК Динамо

Пока неизвестно, найдут ли для "Динамо" замену в новом розыгрыше Высшей лиги.

Впервые клуб "Динамо" основал женский состав в 1989-м, однако в 1994-м команда была расформирована.

В сезоне 2020/21 женский состав снова начал выступления в Первой лиге Украины и вышел в Высшую лигу. В этом сезоне "Динамо" заняло 8-е место в чемпионате, заняв 2-е место в группе 2-го этапа.

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