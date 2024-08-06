Динамо та Рейнджерс оголосили стартові склади на матч у Любліні

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у Любліні зіграє матч проти шотландського "Рейнджерса". Для команд це буде першою грою третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Перед матчем команди опублікували стартові склади на матч, повідомив портал Новини LIVE.

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Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський зробив дві зміни у стартовому складі порівняно з першим матчем проти "Партизана".

Шовковський залишив на лаві запасних капітана Віталія Буяльського, замінивши його на Олександра Пихальонка.

Також, замість травмованого центрального захисника Максима Дячука, вийде на поле Тарас Міхавко.

"Динамо": Бущан — Караваєв, Попов, Михайличенко, Вівчаренко — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андріївський, Супряга, Малиш, Себальос, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Брагару.

"Рейнджерс": Батленд — Таверньє, Суттар, Балогун, Йилмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.

Запасні: Келлі, Препер, Матондо, Черні, Давелл, Стерлінг, Жефте, Девіс, Кінг, Фрейзер, Маккіннон, Данило.

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