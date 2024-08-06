Судді матчу "Динамо" — "Рейнджерс" заарештовано та замінено

Робота польського арбітра на ВАР. Фото: sport.tvp.pl

Київське "Динамо" 6 серпня у польському Любліні зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти шотландського "Рейнджерса". Перед грою в УЄФА замінили двох суддів.

Арбітрів довелося міняти через їхній арешт, повідомив портал TVP Sport.

Читайте також:

Гравці "Динамо" у Лізі чемпіонів. Фото: "Динамо"

Судді матчу "Динамо" — "Рейнджерс" заарештовано

За інформацією джерела, в ніч перед матчем "Динамо" — "Рейнджерс" поліція затримала головного суддю ВАР Бартоша Франковського та його асистента Томаша Мусялу.

Близько 1:40 ночі судді та ще один чоловік у п'яному вигляді вкрали дорожній знак та бігли з ним до торгового центру.

Поліція, що прибула на місце, виявила у Франковського 1,7 проміле алкоголю, а у Мусяли — 1,8 проміле.

Після оприлюднення інциденту на сайті УЄФА Франковського та Мусялу замінили на Томаша Квятковські та Павла Малеца.

Зазначимо, що "Динамо" матч-відповідь проти "Рейнджерс" зіграє 14 серпня в Глазго. У разі перемоги кияни гратимуть в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем матчу "Зальцбург" — "Твенте".

Нагадаємо, Лунін піде з "Реала" проти своєї волі — клуб хоче позбутися українця.

Мудрик гратиме в Італії — "Челсі" готує обмін гравцями з "Ювентусом".

Кохан зізнався, хто погрожує відібрати його олімпійську медаль.

Олімпіада 2024 — плавчиху Алонсо виключили із села, в якому проживають спортсмени.

Шовковський назвав гравців "Динамо", які пропустять матч із "Рейнджерс".