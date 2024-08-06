Судді матчу "Динамо" — "Рейнджерс" заарештовано та замінено

Суддів матчу Динамо — Рейнджерс затримали за пияцтво та крадіжку дорожнього знаку
Київське "Динамо" 6 серпня у польському Любліні зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти шотландського "Рейнджерса". Перед грою в УЄФА замінили двох суддів.
Арбітрів довелося міняти через їхній арешт, повідомив портал TVP Sport.
Судді матчу "Динамо" — "Рейнджерс" заарештовано
За інформацією джерела, в ніч перед матчем "Динамо" — "Рейнджерс" поліція затримала головного суддю ВАР Бартоша Франковського та його асистента Томаша Мусялу.
Близько 1:40 ночі судді та ще один чоловік у п'яному вигляді вкрали дорожній знак та бігли з ним до торгового центру.
Поліція, що прибула на місце, виявила у Франковського 1,7 проміле алкоголю, а у Мусяли — 1,8 проміле.
Після оприлюднення інциденту на сайті УЄФА Франковського та Мусялу замінили на Томаша Квятковські та Павла Малеца.
Зазначимо, що "Динамо" матч-відповідь проти "Рейнджерс" зіграє 14 серпня в Глазго. У разі перемоги кияни гратимуть в плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем матчу "Зальцбург" — "Твенте".
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