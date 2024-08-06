Судьи матча "Динамо" — "Рейнджерс" арестованы и заменены

Работа польского арбитра на ВАР. Фото: sport.tvp.pl

Киевское "Динамо" 6 августа в польском Люблине сыграет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского "Рейнджерс". Перед игрой в УЕФА заменили двух судей.

Арбитров пришлось менять из-за их ареста, сообщил портал TVP Sport.

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Судьи матча "Динамо" — "Рейнджерс" арестованы

По информации источника, в ночь перед матчем "Динамо" — "Рейнджерс" полиция задержала главного судью ВАР Бартоша Франковски и его ассистента Томаша Мусяла.

Около 1:40 ночи судьи и еще один мужчина в пьяном виде украли дорожный знак и бежали с ним в торговый центр.

Прибывшая на место полиция обнаружила у Франковски 1,7 промилле алкоголя, а у Мусяла — 1,8 промилле.

После обнародования инцидента на сайте УЕФА Франковски и Мусялу заменили на Томаша Квятковски и Павла Малеца.

Отметим, что "Динамо" ответный матч против "Рейнджерс" сыграет 14 августа в Глазго. В случае победы киевляне сыграют в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с победителем матча "Зальцбург" — "Твенте".

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