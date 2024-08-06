Динамо и Рейнджерс объявили стартовые составы на матч в Люблине

Динамо — Рейнджерс — Шовковский не внес капитана в стартовый состав
Киевское "Динамо" в Люблине сыграет матч против шотландского "Рейнджерс". Для команд это будет первая игра третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Перед матчем команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Динамо — Рейнджерс
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский сделал два изменения в стартовом составе в сравнении с первым матчем против "Партизана".
Шовковский оставил на скамейке запасных капитана Виталия Буяльского, заменив его на Александра Пихаленка.
Также вместо травмированного центрального защитника Максима Дячука выйдет на поле Тарас Михавко.
"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михайличенко, Вивчаренко — Пихальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару.
"Рейнджерс": Батленд — Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.
Запасные: Келли, Преппер, Матондо, Черни, Давелл, Стерлинг, Жефте, Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило.
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