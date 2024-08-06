Динамо и Рейнджерс объявили стартовые составы на матч в Люблине

Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" в Люблине сыграет матч против шотландского "Рейнджерс". Для команд это будет первая игра третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Перед матчем команды опубликовали стартовые составы на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч Динамо — Рейнджерс

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский сделал два изменения в стартовом составе в сравнении с первым матчем против "Партизана".

Шовковский оставил на скамейке запасных капитана Виталия Буяльского, заменив его на Александра Пихаленка.

Также вместо травмированного центрального защитника Максима Дячука выйдет на поле Тарас Михавко.

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов, Михайличенко, Вивчаренко — Пихальонок, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Запасные: Нещерет, Моргун, Волошин, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Малыш, Себальос, Буяльский, Биловар, Дубинчак, Брагару.

"Рейнджерс": Батленд — Тавернье, Суттар, Балогун, Йылмаз — Дьоманде, Баррон — Райт, Маккозленд, Лоуренс — Дессерс.

Запасные: Келли, Преппер, Матондо, Черни, Давелл, Стерлинг, Жефте, Дэвис, Кинг, Фрейзер, Маккиннон, Данило.

Напомним, Лунин уйдет из "Реала" против своей воли — клуб хочет избавиться от украинца.

Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Кохан признался, кто угрожает отнять его олимпийскую медаль.

Олимпиада 2024 — пловчиху Алонсо исключили из деревни в которой проживают спортсмены.

Скандал в Париже — олимпийский чемпион Чеккон вынужден ночевать на улице.