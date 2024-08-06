Відеотрансляція матчу Динамо — Рейнджерс у Лізі чемпіонів

Динамо — Рейнджерс — відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів
У Лізі чемпіонів стартував третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" у польському Любліні прийме шотландський "Рейнджерс" із Глазго.
Відео трансляція буде доступна на YouTube-каналі FootballHub .
Матч "Динамо" — "Рейнджерс"
Київське "Динамо" стартувало нинішнього єврокубкового сезону з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де обіграло сербський "Партизан" з рахунком 6:2 та 3:0.
"Рейнджерс" стартує лише з третього раунду кваліфікації ЛЧ.
До майбутнього матчу "Динамо" підходить із травмованим центральним захисником Максимом Дячуком. Футболіста у стартовому складі замінив Тарас Міхавко.
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