Відеотрансляція матчу Динамо — Рейнджерс у Лізі чемпіонів

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

У Лізі чемпіонів стартував третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Київське "Динамо" у польському Любліні прийме шотландський "Рейнджерс" із Глазго.

Відео трансляція буде доступна на YouTube-каналі FootballHub .

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Матч "Динамо" — "Рейнджерс"

Київське "Динамо" стартувало нинішнього єврокубкового сезону з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де обіграло сербський "Партизан" з рахунком 6:2 та 3:0.

"Рейнджерс" стартує лише з третього раунду кваліфікації ЛЧ.

До майбутнього матчу "Динамо" підходить із травмованим центральним захисником Максимом Дячуком. Футболіста у стартовому складі замінив Тарас Міхавко.

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