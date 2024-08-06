Видеотрансляция матча Динамо — Рейнджерс в Лиге чемпионов

Игроки киевского "Динамо". Фото: "Динамо"

В Лиге чемпионов стартовал третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в польском Люблине примет шотландский "Рейнджерс" из Глазго.

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Матч "Динамо" — "Рейнджерс"

Киевское "Динамо" стартовало в нынешнем еврокубковом сезоне со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где обыграло сербский "Партизан" со счетом 6:2 и 3:0.

"Рейнджерс" стартует только с третьего раунда квалификации ЛЧ.

К предстоящему матчу "Динамо" подходит с травмированным центральным защитником Максимом Дячуком. Футболиста в стартовом составе заменил Тарас Михавко.

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