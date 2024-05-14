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Динамо розкритикували через трансфер Ярмоленка — про що йдеться

14 травня 2024 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо розкритикували через трансфер Ярмоленка — про що йдеться
Андрій Ярмоленко у матчі проти донецького "Шахтаря". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Повернення півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка до "Динамо" не принесло користі київській команді. Такої думки дотримується журналіст Андрій Сеньків.

Ярмоленко не зумів вплинути на перебіг чемпіонських перегонів, повідомляє YouTube-канал KDK.

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Експерт вважає трансфер Андрія Ярмоленка провалом для київського "Динамо". Досвідчений футболіст пропустив декілька місяців через травми й не зумів посилити гру своєї рідної команди.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у поєдинку за "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Аргументи проти Ярмоленка

Журналіст назвав повернення ветерана до "Динамо" головним "провалом року" для київського клубу. На думку експерта, 34-річний півзахисник нічого не зміг дати столичній команді.

Експерт зазначив, що Ярмоленко забиває аутсайдерам та "середнякам" українській Прем'єр-лізі. Андрій не допоміг команді у матчах із сильними суперниками та не вплинув на результат протистояння з донецьким "Шахтарем".

"Не можна сказати, що Ярмоленко був людиною, яка дотягла "Динамо" майже до кінця чемпіонських перегонів, тримала у грі. Це робили інші люди, команда, тренер. Ті гроші, які платять Ярмоленку, враховуючи травму, нераціональне використання коштів", — пояснив журналіст.

Контракт Ярмоленка з "Динамо" діє до літа 2025 року. У сезоні 2023/2024 Андрій зіграв за "біло-синіх" 17 матчів у всіх турнірах. Він забив 8 голів і зробив 3 результативні передачі.

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Андрій Ярмоленко

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