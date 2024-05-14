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Динамо раскритиковали из-за трансфера Ярмоленко — о чем идет речь

14 мая 2024 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо раскритиковали из-за трансфера Ярмоленко — о чем идет речь
Андрей Ярмоленко в матче против донецкого "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Возвращение полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в "Динамо" не принесло пользы киевской команде. Такого мнение придерживается журналист Андрей Сенькив. 

Ярмоленко не сумел повлиять на ход чемпионской гонки, сообщает YouTube-канал KDK

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Эксперт считает трансфер Андрея Ярмоленко провалом для киевского "Динамо". Опытный футболист пропустил несколько месяцев из-за травм и не сумел усилить игру своей родной команды. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в поединке за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Аргументы против Ярмоленко 

Журналист назвал возвращение ветерана в "Динамо" главным "провалом года" для киевского клуба. По мнению эксперта, 34-летний полузащитник ничего не смог дать столичной команде. 

Эксперт отметил, что Ярмоленко забивает аутсайдерам и "середнякам" украинской Премьер-лиге. Андрей не помог команде в матчах с сильными соперниками и не повлиял на исход противостояния с донецким "Шахтером". 

"Нельзя сказать, что Ярмоленко был человеком, который дотащил "Динамо" почти до конца чемпионской гонки, держал в игре. Это делали другие люди, команда, тренер. Те деньги, которые платят Ярмоленко, учитывая травму, нерациональное использование средств", — объяснил журналист. 

Контракт Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/2024 Андрей сыграл за "бело-синих" 17 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

За Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Источник подтвердил, что представитель "Динамо" ударил 15-летнего воспитанника "Шахтера".

"Полесье" отказалось от Максимова — кто возглавит команду.

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Андрей Ярмоленко

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