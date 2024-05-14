Динамо раскритиковали из-за трансфера Ярмоленко — о чем идет речь

Андрей Ярмоленко в матче против донецкого "Шахтера". Фото: пресс-служба "Динамо"

Возвращение полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в "Динамо" не принесло пользы киевской команде. Такого мнение придерживается журналист Андрей Сенькив.

Ярмоленко не сумел повлиять на ход чемпионской гонки, сообщает YouTube-канал KDK.

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Андрей Ярмоленко в поединке за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Аргументы против Ярмоленко

Журналист назвал возвращение ветерана в "Динамо" главным "провалом года" для киевского клуба. По мнению эксперта, 34-летний полузащитник ничего не смог дать столичной команде.

Эксперт отметил, что Ярмоленко забивает аутсайдерам и "середнякам" украинской Премьер-лиге. Андрей не помог команде в матчах с сильными соперниками и не повлиял на исход противостояния с донецким "Шахтером".

"Нельзя сказать, что Ярмоленко был человеком, который дотащил "Динамо" почти до конца чемпионской гонки, держал в игре. Это делали другие люди, команда, тренер. Те деньги, которые платят Ярмоленко, учитывая травму, нерациональное использование средств", — объяснил журналист.

Контракт Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. В сезоне 2023/2024 Андрей сыграл за "бело-синих" 17 матчей во всех турнирах. Он забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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