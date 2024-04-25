Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо, Шахтар та інші клуби платитимуть суддям премії — що відомо arrow

Динамо, Шахтар та інші клуби платитимуть суддям премії — що відомо

25 квітня 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо, Шахтар та інші клуби платитимуть суддям премії — що відомо
Суддя Катерина Монзуль під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські футбольні клуби наступного сезону почнуть платити суддям, які працюють на матчах УПЛ. Це рішення ухвалила більшість учасників Прем'єр-ліги.

УАФ створить спеціальний фонд, до якого клуби вноситимуть гроші для премій суддям, повідомив на своїй сторінці в Telegram журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Клуби, які беруть участь у матчах чемпіонату України з футболу, проголосували за пропозицію виплачувати арбітрам премії. Це рішення було ухвалено мінімальною більшістю. Воно набуде чинності вже з наступного сезону.

Віктор Копієвський під час матчу УПЛ
Суддя Віктор Копієвський під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Як клуби фінансуватимуть арбітрів

Кожен представник УПЛ має заплатити один мільйон гривень у спеціальний фонд, який створить Українська Асоціація футболу. Ці гроші підуть на бонусні виплати суддям згідно з оцінним рейтингом, який сам комітет арбітрів суб'єктивно і складе за підсумками сезону.

Також частина коштів піде і певні організаційні витрати комітету, включаючи процедуру проходження поліграфа. Всі ці заходи покликані покращити роботу арбітрів та мотивувати їх виконувати роботу якнайкраще.

Нагадаємо, Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану. 

Лунін назвав умову, за якої залишиться в "Реалі"

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.

Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

спорт
УАФ
футбол
судді
УПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри