Динамо, Шахтар та інші клуби платитимуть суддям премії — що відомо

Суддя Катерина Монзуль під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Українські футбольні клуби наступного сезону почнуть платити суддям, які працюють на матчах УПЛ. Це рішення ухвалила більшість учасників Прем'єр-ліги.

УАФ створить спеціальний фонд, до якого клуби вноситимуть гроші для премій суддям, повідомив на своїй сторінці в Telegram журналіст Ігор Бурбас.

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Клуби, які беруть участь у матчах чемпіонату України з футболу, проголосували за пропозицію виплачувати арбітрам премії. Це рішення було ухвалено мінімальною більшістю. Воно набуде чинності вже з наступного сезону.

Суддя Віктор Копієвський під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Як клуби фінансуватимуть арбітрів

Кожен представник УПЛ має заплатити один мільйон гривень у спеціальний фонд, який створить Українська Асоціація футболу. Ці гроші підуть на бонусні виплати суддям згідно з оцінним рейтингом, який сам комітет арбітрів суб'єктивно і складе за підсумками сезону.

Також частина коштів піде і певні організаційні витрати комітету, включаючи процедуру проходження поліграфа. Всі ці заходи покликані покращити роботу арбітрів та мотивувати їх виконувати роботу якнайкраще.

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