Динамо, Шахтер и другие клубы будут платить судьям премии — что известно

Судья Екатерина Монзуль во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Украинские футбольные клубы в следующем сезоне начнут платить судьям, которые работают на матчах УПЛ. Это решение приняло большинство участников Премьер-лиги.

УАФ создаст специальный фонд, в который клубы будут вносить деньги для премий судьям, сообщил на своей странице в Telegram журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

Клубы, которые принимают участие в матчах чемпионата Украины по футболу, проголосовали за предложение выплачивать арбитрам премии. Это решение было принято минимальным большинством. Оно вступит в силу уже со следующего сезона.

Судья Виктор Копиевский во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Как клубы будут финансировать арбитров

Каждый представитель УПЛ должен будет заплатить один миллион гривен в специальный фонд, который создаст Украинская Ассоциация футбола. Эти деньги пойдут на бонусные выплаты судьям согласно оценочному рейтингу, который сам комитет арбитров субъективно и составит по итогам сезона.

Также часть средств пойдет и на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа. Все эти меры призваны улучшить работу арбитров и мотивировать их выполнять работу как можно лучше.

Напомним, Роналду вернется играть в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

Лунин назвал условие, при котором останется в "Реале".

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" получит выгодное предложение.

Почеттино будет уволен из "Челси" — клуб нашел нового тренера.

Зинченко уйдет из "Арсенала" — какой клуб выберет украинец.