Динамо, Шахтер и другие клубы будут платить судьям премии — что известно
Украинские футбольные клубы в следующем сезоне начнут платить судьям, которые работают на матчах УПЛ. Это решение приняло большинство участников Премьер-лиги.
УАФ создаст специальный фонд, в который клубы будут вносить деньги для премий судьям, сообщил на своей странице в Telegram журналист Игорь Бурбас.
Клубы, которые принимают участие в матчах чемпионата Украины по футболу, проголосовали за предложение выплачивать арбитрам премии. Это решение было принято минимальным большинством. Оно вступит в силу уже со следующего сезона.
Как клубы будут финансировать арбитров
Каждый представитель УПЛ должен будет заплатить один миллион гривен в специальный фонд, который создаст Украинская Ассоциация футбола. Эти деньги пойдут на бонусные выплаты судьям согласно оценочному рейтингу, который сам комитет арбитров субъективно и составит по итогам сезона.
Также часть средств пойдет и на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа. Все эти меры призваны улучшить работу арбитров и мотивировать их выполнять работу как можно лучше.
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