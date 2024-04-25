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Динамо, Шахтер и другие клубы будут платить судьям премии — что известно

25 апреля 2024 12:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо, Шахтер и другие клубы будут платить судьям премии — что известно
Судья Екатерина Монзуль во время матча УПЛ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские футбольные клубы в следующем сезоне начнут платить судьям, которые работают на матчах УПЛ. Это решение приняло большинство участников Премьер-лиги. 

УАФ создаст специальный фонд, в который клубы будут вносить деньги для премий судьям, сообщил на своей странице в Telegram журналист Игорь Бурбас

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Клубы, которые принимают участие в матчах чемпионата Украины по футболу, проголосовали за предложение выплачивать арбитрам премии. Это решение было принято минимальным большинством. Оно вступит в силу уже со следующего сезона. 

Виктор Копиевский во время матча УПЛ
Судья Виктор Копиевский во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Как клубы будут финансировать арбитров 

Каждый представитель УПЛ должен будет заплатить один миллион гривен в специальный фонд, который создаст Украинская Ассоциация футбола. Эти деньги пойдут на бонусные выплаты судьям согласно оценочному рейтингу, который сам комитет арбитров субъективно и составит по итогам сезона.

Также часть средств пойдет и на определенные организационные расходы комитета, включая процедуру прохождения полиграфа. Все эти меры призваны улучшить работу арбитров и мотивировать их выполнять работу как можно лучше. 

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