Известна дата старта следующего сезона в УПЛ

Футболисты "Шахтера" перед матчем чемпионата Украины. Фото: пресс-служба клуба

Следующий сезон чемпионата Украины по футболу должен начаться в начале августа 2024 года. Эту дату должны утвердить все клубы, которые принимают участие в турнире.

На перенос старта первенства повлияло участие сборных Украины в международных турнирах, написал в своем Telegram-канале журналист Игорь Бурбас.

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Следующий футбольный сезон в Украине может стартовать уже третьего августа. Для сравнения: нынешнее первенство началось 28 июля. Однако дата начала нового сезона еще не утверждена окончательно.

Футболисты "Динамо" на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Почему сезон в Украине начнется в августе

Согласно информации журналиста, сегодня, 25 апреля, должно пройти заседание в онлайн-формате с участием всех клубов украинской Премьер-лиге. Они должны подтвердить согласие по поводу даты начала следующего сезона.

Летом сборная Украины примет участие в Евро-2024. После этого Олимпийская команда страны под руководством Руслана Ротаня проведет как минимум три матча на Играх в Париже. У команды будет шанс пробиться в плей-офф турнира, из-за чего футболисты могут поздно вернуться в расположение клубов. Именно поэтому следующий сезон в УПЛ может стартовать третьего августа.

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